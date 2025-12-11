Итоги пятилетки 2021-2025: как белорусские производители адаптировались к новой реальности

Пятилетка с 2021 по 2025 годы - это время больших сложностей, где было много вызовов, белорусским предприятиям приходилось искать альтернативные пути: от поставок сырья до маркетинговой стратегии - договариваться с новыми партнерами и выстраивать новую логистику, а также оптимизировать затраты, сокращать себестоимость производства товара, чтобы не терять свои конкурентные преимущества на внешнем рынке. И Беларусь справилась.

Несмотря на такую финансовую и экономическую турбулентность в мире, мы сохранили социально-экономическую устойчивость, ведь развитие любой сферы и страны в целом каждый определяет по уровню доходов у себя в кошелке: хватает ли на нужные покупки и достойный образ жизни. И сегодня можно сказать, что главное достижение белорусов - это повышение благосостояния. Об этом, кстати, гласят и цифры, а с ними не поспоришь.

Факт Так, реальные денежные доходы (а это зарплаты, пенсии, пособия и доходы от бизнеса) за пятилетие выросли в 1,2 раза. А реальная зарплата почти в 1,5 раза.

Это показывает, сколько товаров и услуг мы можем купить. Это и есть покупательная способность, которая скорректирована на инфляцию и цены. Кстати, эксперты Евразийского банка развития говоря про высокие темпы роста оплаты труда в Беларуси в 2025 году, в недавнем обзоре отметили, что такая динамика сохранится и в следующем.

Антон Долговечный, старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития:

"Мы ожидаем сохранения достаточно высокого роста заработных плат в следующем году. Этому будет способствовать политика правительства. Из прогнозных документов мы уже знаем, что с 1 января будет повышена базовая ставка на 8,8 %. Это коснется всего бюджетного сектора. Кроме того, предусмотрено повышение минимальной заработной платы на целых 18,2 %. Но это, конечно, коснется в первую очередь категории низкооплачиваемых работников, но зато по всей экономике".

Успехи в социальной сфере - это результат устойчивой работы реального сектора экономики. Белорусские производители смогли адаптироваться к новой экономической реальности, и это позволило расти одному из главных показателей - валовому внутреннему продукту. В целом он показывает, сколько страна заработала за эти 5 лет.

Факт ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос в 1,3 раза. Снизилась долговая нагрузка на экономику. Валовой внешний долг минус 46 % к ВВП против почти 70 %, как это было в 2021 году. Растут и золотовалютные резервы Беларуси. В январе 2021 года они были на уровне 7,5 млрд долларов, а сейчас 13,9 млрд.

При этом с начала года эти активы выросли более чем в 1,5 раза - на 5 млрд долларов. И с сентября объем резервов равен международному критерию безопасности и покрывает трехмесячный объем импорта.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"До конца года мы ожидаем, что существенных колебаний не будет, и примерный уровень ЗВР будет 13,9-14 млрд долларов США. Если говорить про 2026 год, то многие аналитики закладывают в прогноз рост цен на золото. Мы в своих оценках более консервативны, мы не закладываем это и подходим к тому, что основным источником роста ЗВР должна быть чистая покупка валюты со стороны Национального банка".

Также важно отметить, что за 5 лет заложен и фундамент энергонезависимости страны - построена Белорусская атомная электростанция. И на данный момент она выработала 54,5 млрд кВт/ч электроэнергии. А дальше - больше.