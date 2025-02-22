Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаТехнологииРегионыПроисшествияКультураЗдоровьеСпортВ миреКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

К 2030 году Беларусь полностью перейдет на современные молочнотоварные комплексы

К 2030 году Беларусь полностью перейдет на современные молочнотоварные комплексы. Таких в стране построено около 1700. Об этом рассказали на международном форуме «Молочная ферма»в Минске. МТК позволяет выпускать продукт высшего сорта и экстра в большом количестве, что в разы тяжелее сделать на комплексах старого типа. К слову, в прошлом году впервые валовое производство молока достигло более 8,5 млн тонн.

Сегодня белорусская молочка экспортируется в 69 стран. За 2024 год мы поставили за рубеж 6 млн тонн молока и молочных продуктов.

форумсельское хозяйство