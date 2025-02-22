К 2030 году Беларусь полностью перейдет на современные молочнотоварные комплексы. Таких в стране построено около 1700. Об этом рассказали на международном форуме «Молочная ферма»в Минске. МТК позволяет выпускать продукт высшего сорта и экстра в большом количестве, что в разы тяжелее сделать на комплексах старого типа. К слову, в прошлом году впервые валовое производство молока достигло более 8,5 млн тонн.