БФСО "Динамо" осваивает беспилотные технологии и практическую стрельбу

Физкультурно-спортивное общество "Динамо" активно выстраивает системную подготовку по развитию служебно-прикладных видов спорта - таких как, например, дрон-рейд. Важной задачей является технологическое развитие, а также подготовка профессиональных специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов.

В подобных соревнованиях участники выполняют имитирующие боевые действия задачи: разведку, поражение целей, противодействие и скоростные гонки. С этим видом прикладного спорта уже познакомились на фестивале "Вытокi" в Светлогорске, а также на Олимпийском дне, который состоялся 27 июня на стадионе "Динамо".