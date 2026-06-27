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БФСО "Динамо" осваивает беспилотные технологии и практическую стрельбу
Физкультурно-спортивное общество "Динамо" активно выстраивает системную подготовку по развитию служебно-прикладных видов спорта - таких как, например, дрон-рейд.
Важной задачей является технологическое развитие, а также подготовка профессиональных специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов.
В подобных соревнованиях участники выполняют имитирующие боевые действия задачи: разведку, поражение целей, противодействие и скоростные гонки. С этим видом прикладного спорта уже познакомились на фестивале "Вытокi" в Светлогорске, а также на Олимпийском дне, который состоялся 27 июня на стадионе "Динамо".
Также БФСО "Динамо" развивает "Action Air" - дисциплину практической стрельбы, где спортсмены соревнуются в скоростной и точной стрельбе из пневматических пистолетов, использующих пластиковые шарики как снаряд.
БФСО "Динамо" проводит республиканские соревнования для воспитанников стрелковых и военно-патриотических клубов.