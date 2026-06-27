Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

БФСО "Динамо" осваивает беспилотные технологии и практическую стрельбу

Физкультурно-спортивное общество "Динамо" активно выстраивает системную подготовку по развитию служебно-прикладных видов спорта - таких как, например, дрон-рейд.

Важной задачей является технологическое развитие, а также подготовка профессиональных специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов.

В подобных соревнованиях участники выполняют имитирующие боевые действия задачи: разведку, поражение целей, противодействие и скоростные гонки. С этим видом прикладного спорта уже познакомились на фестивале "Вытокi" в Светлогорске, а также на Олимпийском дне, который состоялся 27 июня на стадионе "Динамо".

Также БФСО "Динамо" развивает "Action Air" - дисциплину практической стрельбы, где спортсмены соревнуются в скоростной и точной стрельбе из пневматических пистолетов, использующих пластиковые шарики как снаряд.

БФСО "Динамо" проводит республиканские соревнования для воспитанников стрелковых и военно-патриотических клубов.

Разделы:

СпортОбщество

Теги:

БПЛАБФСО Динамо