Маэстро народных песен Леонид Захлевый собирает друзей и коллег в Доме радио

В Минске в Доме радио начинается встреча с хитмейкером витебского лета. Леонид Захлевый собирает друзей и коллег на Красной, 4.

Речь пойдет о знаменитой песне "Все цветы июля", которая уже 35 лет носит статус неофициального гимна "Славянского базара". Самое удивительное, что изначально поэт Олег Жуков писал стихи по заказу организаторов всего на один концерт. Никто и подумать не мог, что благодаря мелодии Захлевного трек станет бессмертным символом, переживет десятилетия и свяжет поколения артистов.