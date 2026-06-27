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Маэстро народных песен Леонид Захлевый собирает друзей и коллег в Доме радио
В Минске в Доме радио начинается встреча с хитмейкером витебского лета. Леонид Захлевый собирает друзей и коллег на Красной, 4.
Речь пойдет о знаменитой песне "Все цветы июля", которая уже 35 лет носит статус неофициального гимна "Славянского базара". Самое удивительное, что изначально поэт Олег Жуков писал стихи по заказу организаторов всего на один концерт. Никто и подумать не мог, что благодаря мелодии Захлевного трек станет бессмертным символом, переживет десятилетия и свяжет поколения артистов.
Композитор Леонид Ширин взял на себя смелость "пересобрать" классику и презентует современную аранжировку произведения. Также в мероприятии принимает участие заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева - одна из ключевых исполнительниц цветочной композиции. Леонид Захлевный - настоящий рекордсмен: маэстро создал около 100 обработок народных песен.