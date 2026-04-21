Кадры будущего, ИИ и роботизация: что обсуждают на "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" продолжает работу в Ташкенте. В эти минуты там проходит форсайт-сессия: проектируем кадры будущего.
Эксперты обсуждают трансформацию системы подготовки промышленных специалистов, согласование образовательных программ с потребностями производства и внедрение современных стандартов проектирования.
Деловая программа на "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартовала с самого утра 21 апреля. Здесь есть несколько залов, где собираются экспертные сообщества, представители госорганов и бизнеса и говорят о самых насущных вопросах развития промышленности.
В частности, утром обсуждали инновационную индустрию СНГ, говорили о том, что важно согласовывать межгосударственные программы развития промышленности, создать новые кооперационные проекты, а также организовывать эффективную систему трансферта технологии, ведь у каждой страны, которая приехала сюда на "ИННОПРОМ. Центральная Азия", есть свои уникальные разработки. Важно в какой-то мере объединить свои усилия, чтобы создать нужный рынку товар.
Особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Не секрет, что роботы все чаще и быстрее входят на белорусские предприятия. На выставке компании представили свои технические решения по этому вопросу. Важность, как говорят эксперты, заключается в кооперации науки, образования и производства.
Егор Бакулин, управляющий директор компании по разработке роботов (Россия):
"Мы очень сильно верим и уже планируем в 2027 году потихонечку попытаться продвинуться в сторону Беларуси, попытаться прощупать рынок и понять, в каких местах вам бы роботизация была интересна. Знаю, что у вас есть великие предприятия автомобильного транспорта - БелАЗ и МАЗ".
На одной из секций, также здесь на "ИННОПРОМ" говорили про внедрение искусственного интеллекта в промышленность и ритейл. И там утверждали, что к 2030 году искусственный интеллект будет вовлечен во все процессы деятельности торговых сетей.
Например, 25 % IT-задач будет решать искусственный интеллект, а 75 % оставшихся - люди, но при помощи его. В целом, все страны и партнеры, которые присутствуют на выставке, говорили о важности синхронизации действий по пути к цифровизации экономики.
Этим путем Беларусь идет с Ленинградской областью: ставка делается на научные разработки и создание совместных проектов, в том числе в различных сферах, но при помощи новых технологий.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
"Я вам приведу самый простой пример - ветеринария, где еще недавно, до 2022-го года, Ленинградская область использовала ветеринарные препараты стран Северной и Центральной Европы, а также Америки. Была встреча с Президентом, я там озвучил одну из наших проблем - это проблема современных ветеринарных препаратов. Было дано поручение правительству Беларуси совместно с Ленинградской областью, с Россией, начать разработку различных видов ветеринарных препаратов. И сегодня Беларусь для нас - надежный партнер в поставках ветеринарных препаратов".
Работа на "ИННОПРОМ. Центральная Азия" продолжается: на каждом стенде проходят переговоры с потенциальными партнерами. Сам бизнес утверждает, что приезжать на такие площадки очень эффективно для собственного развития: можно посмотреть, что сделали конкуренты за прошедший год, как развивается та или иная сфера. Такой разрешенный промышленный "шпионаж" очень эффективен для развития именно своего дела.