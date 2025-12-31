Как "Аист" стал национальным транспортным брендом Беларуси

80 лет назад взлетели первые "Аисты". Юбилей значимой индустриальной локации столицы, где развивается легендарный бренд! Мотовелозавод модернизирует производство и осваивает новые модели велосипедов и мотоциклов в статусе резидента Минского городского технопарка.

Мотовелозаводу - 80 лет

Почти 90 лет назад Минская фурнитурная фабрика, и тут же - одни из первых павильонов белорусских кинематографистов, а с ноября 1945 года - Минский мотоциклетно-велосипедный завод. У актуального столичного адреса Партизанский проспект, 8 - богатая история.

Для предприятия также были построены общежитие, поликлиника, школа, детские сады, клуб. Все это входило в состав Минского мотоциклетно-велосипедного завода.

Сегодня же Мотовелозавод - один из главных резидентов Минского городского технопарка. За последнее время предприятие значительно модернизировали, и процесс обновления продолжается.

Сергей Пецевич, главный инженер ООО "Мотовелозавод":

"Еще в планах у нас установить оборудование для амортизационной вилки, участок термопластавтоматов, изготовление пластикового литья полностью для всех велосипедов и мотоциклов. Будет еще одна окрасочная камера, что позволит окрашивать все пластики".

Вот уже 53 года на "Мотовелозаводе" работает слесарь механосборочных работ Виктор Неборский. На его глазах взлетали первые "Аисты" - гордость советской эпохи и современной Беларуси.

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО "Мотовелозавод":

"Мы тогда собирали мотоциклы, и количество увеличивалось. И была такая шутка, хотя даже и не шутка: все лесники СССР ездили на наших мотоциклах по лесу на работу. Так оно и было. Я сам деревенский, и знаю людей, у которых были мотоциклы".

На предприятии подсчитали - за 80 лет здесь выпустили 57 млн велосипедов и 7 млн мотоциклов. В советское время продукцию поставляли в 45 стран мира, но и спустя десятилетия национальный символ "Аист" твердо "стоит на крыле".

Абсолютный бестселлер Мотовелозавода - велосипед для взрослых AIST SLIDE 4.0. Новинка этого года сразу стала востребованной у ценителей комфортной езды.

Сергей Манько, директор ООО "Мотовелозавод":

"За 80 лет на предприятии производилось много продукции, это велосипеды, мотоциклы и велосипеды на мотоходу были. В этом году мы выпустили велосипед для взрослых AIST SLIDE 4.0. Мы его распродали в первый месяц. Работаем над созданием электромотоциклов и выпустили 2 вида электросамокатов".