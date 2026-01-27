Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Как будет развиваться белорусская наука в 2026 году? Смотрите в программе "Экономическая среда"

Проект документа по развитию научной сферы находится на финальном этапе согласований и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства! Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявил председатель Президиума Академии наук Беларуси Владимир Караник.

Из ключевых аспектов - предложения по совершенствованию подходов к финансированию научных исследований, определению результатов эффективности разработок и поддержке ученых: от академиков до молодых и талантливых исследователей.

Как будет развиваться белорусская наука и как планируют закрывать потребности реального сектора экономики?

Подробности вечером 28 января на "Беларусь 1".

Разделы:

Экономика

Теги:

Экономическая среда