Как ИИ помогает конкурировать и решать бизнес-задачи, обсудили в Витебске
В Витебске обсудили возможности искусственного интеллекта для решения производственных задач и совершенствования бизнес-процессов. Международный форум объединил более 150 предпринимателей, руководителей предприятий и разработчиков высокотехнологичных продуктов из Беларуси и России. Перспективные технологии рассмотрели в качестве инструмента для наращивания экспорта.
Внедрение искусственного интеллекта
Международный форум объединил специалистов различных профилей. К примеру, экспертов в области компьютерного зрения и цифровых агротехнологий. Особый интерес у компаний, которые осваивают новые рынки сбыта. Представители белорусских предприятий ознакомились с технологичными решениями для АПК, деревообработки, легкой промышленности.
Находить дефекты сырья, оценивать качество готовой продукции, вести мониторинг здоровья сельскохозяйственных животных, оповещать об опасных производственных факторах. И это лишь часть задач, которые искусственный интеллект может взять на себя.
Анна Багдасарян, заместитель гендиректора компании по разработке компьютерного программного обеспечения:
"Мы сегодня презентуем технологию телеуправления роботами-гуманоидами. Этот кейс очень полезен на опасных предприятиях (газ, нефтехимия, атомная промышленность), потому что мы его совместили с автономной навигацией. Мы отправляем робота в определенную точку. Если там кризисная ситуация, оператор в очках виртуальной реальности подключается и устраняет ее".
Белорусские предприятия на внешних рынках конкурируют с компаниями, которые активно внедряют искусственный интеллект в прогнозную аналитику и производства. Именно технологии помогают компаниям повышать продуктивность, а также снижать производственные издержки и риски.
Илья Курганов, директор компании по производству ветеринарной продукции:
"Мы видим, какими большими темпами ИИ внедрился в нашу жизнь. Он нам помогает при составлении документации. Это то, с чем мы работаем".
Дмитрий Степанов, гендиректор компании по разработке алгоритмов компьютерного зрения:
"У нас есть пользователи из Беларуси, в частности, у нашего продукта для замера древесины. Система для подсчета круглой древесины, измерение объема леса в лесовозах и штабелях".
Обмен компетенциями
Спикеры презентуют реальные, уже работающие на практике решения. И это в том числе универсальные продукты, например, высокотехнологичные разработки в сфере продаж.
Алексей Шмуляй, руководитель офиса ИИ продуктов центра развития искусственного интеллекта:
"По-моему мнению, самый перспективный продукт для бизнеса - это оптимизация поисковых запросов с помощью ИИ. Т. е. это технология, которая позволяет компании или бренду появляться в ответах, в рекомендациях ИИ. И таким образом приводит к вам клиентов".
Наталья Воробьева, гендиректор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Нам очень хочется, чтобы наши предприятия выходили на внешние рынки с технологическим преимуществом, чтобы технологии помогали выходить на внешний рынок, чтобы наш экспорт стал умнее, а значит, и конкурентнее".
Развитие деловой активности в регионах
Форум ориентирован на привлечение деловой активности в регионы. Ведь технологии востребованы повсеместно. И такие встречи призваны сделать их доступными для всех, кто думает на перспективу.