Как сберегать и инвестировать выгодно - ответы в программе "Экономическая среда"
Деньги любят счет, а мы хотим, чтобы они еще и работали. Как сберегать и инвестировать выгодно и на что делать ставку сегодня? Стратегию разумного накопления обсудят эксперты "Экономической среды" 11 февраля в вечернем эфире.
Почему "хранить под матрасом, тем более в долларах, - больше не вариант? И как обеспечить себе достойное будущее - с программой 3 плюс 3. Только цифры, факты и проверенные советы.