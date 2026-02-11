Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как сберегать и инвестировать выгодно - ответы в программе "Экономическая среда"

Деньги любят счет, а мы хотим, чтобы они еще и работали. Как сберегать и инвестировать выгодно и на что делать ставку сегодня? Стратегию разумного накопления обсудят эксперты "Экономической среды" 11 февраля в вечернем эфире.

Почему "хранить под матрасом, тем более в долларах, - больше не вариант? И как обеспечить себе достойное будущее - с программой 3 плюс 3. Только цифры, факты и проверенные советы.

