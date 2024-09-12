Как свекла превращается в сахар? Расскажем, что еще производит Слуцкий сахарорафинадный комбинат

Несмотря на капризы погоды, Беларусь будет со сладким урожаем. Более 5 млн тонн - планируемый валовой сбор сахарной свеклы.

Заводы страны уже приступили к ее переработке. Слуцкий комбинат в работу включился одним из первых. Сахар из нового урожая уже на прилавках магазинов, причем не только отечественных.

Расскажем о сладкой поре в аграрном сезоне.

В аграрном сезоне-2024 в Копыльском хозяйстве под сахарную свеклу отвели 1 100 га. Площади увеличили: культура - высокорентабельная. Хороший урожай дают 9 гибридов. Несмотря на капризы погоды, на отдельных полях средняя урожайность достигает 560 ц/га.

Сергей Матюшенко, замдиректора ОАО "Копыльское":

"Свекла очень требовательна к севообороту. Очень сильно зависит урожайность от предшественника, какая культура до нее росла. Свеклу нельзя выращивать на том же самом поле в течение 4 лет. Только через 4 года на данном поле я смогу снова посеять свеклу".

В Беларуси идет массовая уборка сахарной свеклы

Чтобы до завода доехало качественное сырье, ежедневно в полях работает три свеклоуборочных комбайна. В 2023 году на Слуцкий комбинат аграрии сдали 62 тыс. тонн сладкого урожая. В 2024-м рассчитывают получить не меньше.

Александр Горощеня, механизатор ОАО "Копыльское":

"Я уже так много сезонов работаю, что и со счета сбился. Если честно, то только на свекловичной - лет 12 уже работаю. Это - мое. Я где родился, там и пригодился. Я самого детства, с девяти лет. Когда-то со своим отцом работал на комбайне - с самого "маленства" я работал на всей этой технике. Для меня эта работа просто в радость".

Сахарная свекла отличается от столовой не только своим применением. Она имеет белый цвет и довольно увесистая. Вес одного корнеплода может достигать 1,5 кг и более.

Сахарные заводы приступили к переработке свеклы

В Беларуси к переработке сладкого корнеплода приступили с 23 августа. Процесс - круглосуточный. Слуцкий сахарорафинадный комбинат, к примеру, перерабатывает по 12 тыс. тонн в сутки.

Андрей Иванов, заместитель гендиректора Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"По состоянию на 9 октября 2024 года поступило 585 тыс. тонн свеклы. Сырьевая зона комбината состоит из 4 областей - Минская, Могилевская, Гродненская и Витебская. Всего у нас около 35 тыс. га".

Процесс изготовления сахара включает 8 этапов. Обязательный пункт - лабораторные анализы. Один из которых - определение содержания щелочи в свекловичном соке.

Светлана Альшевская, оператор Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"Берем сок, добавляем метилоранж или фенолфталеин и проводим анализ. Смотрим по шкале, сколько и какое содержание. Затем определяем по данному заданию: если нужно, то мы убавляем - задание, молоко, например. Или убавляем, или уменьшаем, т.е. смотрим по светлости".

От подачи свеклы до приготовления конечного продукта проходит от 13 до 15 часов. Чтобы получить 1 кг сахара, необходимо переработать около 6 кг сладкого корнеплода.

Андрей Стром, главный технолог Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"Процесс, конечно, очень трудоемкий, но у нас он в большинстве своем автоматизирован. Без автоматизации это было бы сделать очень сложно. В сутки производится 1 тыс. тонн сахара".

Белый кристаллический, мелкокристаллический, кусковой. Белое золото белорусских полей любит не только отечественный потребитель. Поставляем его и на экспорт, в основном в Россию.

Алексей Корзун, мастер цеха Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"На данный момент у нас работает 3 линии: 2 линии фасованного сахара и 1 кускового. Средняя производительность за сутки достигает 440 тонн".