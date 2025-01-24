Как в Беларуси повышают доступность жилье

В Беларуси за 2024 год в эксплуатацию ввели почти 4,4 млн кв. м жилья. Об этом рассказал первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью".

"Мы идем в ритме программы пятилетки, согласно которой мы планировали построить больше 15 млн кв. м", - обозначил первый замминистра экономики.

Характерный тренд сейчас - повышение доступности жилья, то есть строительство арендного жилья. И из этих 4,4 млн кв. м арендные 440 млн кв. м. Причем арендное жилье строится в основном в регионах. Андрей Картун