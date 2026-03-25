Каждый белорус ежегодно создает почти 430 кг твердых коммунальных отходов. В масштабах страны это около 4 млн т. Что происходит с этим мусором? Как выстроена система от контейнера до перерабатывающего завода? И почему Беларусь, несмотря на колоссальные усилия, пока перерабатывает лишь половину? Подробности смотрите в "Экономической среде".

Цифра впечатляет. Но еще больше впечатляет то, что белорусская система обращения с отходами находится в фазе активного перехода к ресурсо-ориентированной модели замкнутого цикла. "Ежегодно у нас в Беларуси образуется порядка 4 млн т твердых коммунальных отходов. Если перевести в статистику, ежегодно каждый белорус практически 430 кг отходов образовывает. С этими отходами нам предстоит пройти определенный цикл, чтобы их максимально отсортировать", - пояснила директор государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" Оксана Гайдук.

Цикл начинается с инфраструктуры для сбора: контейнерные площадки, контейнеры для разных видов отходов, специализированный парк техники. Затем отходы везут на сортировку. И здесь у страны есть чем гордиться. "Существует 10 мусоросортировочных заводов, 73 линии сортировки, общей мощностью порядка 1,7 млн т отходов в год. Поэтому у нас есть задел, чтобы усовершенствовать эту инфраструктуру", - отметила Оксана Гайдук.

Как в Беларуси выстроена система переработки отходов и какие цели стоят в отрасли

Перед прошлой пятилеткой ставилась амбициозная задача - достичь уровня использования твердых коммунальных отходов в 64 %. По факту вышли на 48,9 %. Но эксперты называют это не провалом, а колоссальным трудом и успехом. "Если брать по прошлой пятилетке, целевой индикатор должен был достигнуть 64 %. К сожалению, мы дошли до 48,9 %, но я считаю, это колоссальный труд и успех. Вторичное сырье, которое мы извлекли, - 945 тыс. т: стекло, пластик, бумага, моторные масла, изношенные шины, электрическое оборудование - было в полном объеме переработано на производственных предприятиях", - сообщила Оксана Гайдук.