Как в условиях аномальных морозов работают автолавки

Для жителей белорусских деревень автолавка в мороз - это больше чем магазин. Это доказательство того, что связь с миром не прервется даже в самую сильную вьюгу. В заснеженной деревне звук мотора слышен за километры. Этот гул здесь знают лучше, чем прогноз погоды.

Маршрут по графику

Автолавки стали настоящим спасением для жителей удаленных деревень в период аномальных морозов, продолжая свои рейсы по утвержденному графику, несмотря на сложные погодные условия. Например, в деревню Слижино Логойского района мобильный магазин приезжает каждые три дня, привозя более 600 наименований свежих и необходимых товаров. Главная задача - обеспечить бесперебойное снабжение, поэтому подготовка техники и тщательное планирование рейсов являются обязательными.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b9236e-6e96-41ee-a0f6-7c475799a0ae/conversions/8b83dfaa-2020-4ada-a7a3-403128ae679f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b9236e-6e96-41ee-a0f6-7c475799a0ae/conversions/8b83dfaa-2020-4ada-a7a3-403128ae679f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b9236e-6e96-41ee-a0f6-7c475799a0ae/conversions/8b83dfaa-2020-4ada-a7a3-403128ae679f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b9236e-6e96-41ee-a0f6-7c475799a0ae/conversions/8b83dfaa-2020-4ada-a7a3-403128ae679f-xl-___webp_1920.webp 1920w