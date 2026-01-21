3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
Как в условиях аномальных морозов работают автолавки
Для жителей белорусских деревень автолавка в мороз - это больше чем магазин. Это доказательство того, что связь с миром не прервется даже в самую сильную вьюгу. В заснеженной деревне звук мотора слышен за километры. Этот гул здесь знают лучше, чем прогноз погоды.
Маршрут по графику
Автолавки стали настоящим спасением для жителей удаленных деревень в период аномальных морозов, продолжая свои рейсы по утвержденному графику, несмотря на сложные погодные условия. Например, в деревню Слижино Логойского района мобильный магазин приезжает каждые три дня, привозя более 600 наименований свежих и необходимых товаров. Главная задача - обеспечить бесперебойное снабжение, поэтому подготовка техники и тщательное планирование рейсов являются обязательными.
Автолавки ежедневно обеспечивают товарами первой необходимости около 14 тыс. населенных пунктов, в том числе и самые малонаселенные. Для помощи пожилым гражданам маршруты строятся с несколькими остановками, а продавцы помогают донести покупки до порога.