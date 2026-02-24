Какие белорусские товары вскоре получат полку на рынке Узбекистана

Плотно идет и сотрудничество с другими государствами, входящими в СНГ. Беларусь - Узбекистан. В Ташкенте достигнуты договоренности более чем на 100 млн долларов. Это результат двухдневного официального визита нашей правительственной делегации.

Деловой совет, бизнес-форум, посещение промышленных площадок и конкретные договоренности. Главная цель, к которой сейчас стремятся две страны, - это довести товарооборот до 1 млрд долларов. Задача поставлена на высшем уровне! И надо сказать, цифры уже растут. Сегодня Узбекистан заинтересован в наших технологиях и продуктах.

Белорусских товаров будет больше на рынке Узбекистана

В Узбекистане повсюду белорусские флаги и вывески с приветствием гостей. Город будто бы кричит: "Добро пожаловать!" Узбекистан встретил нашу делегацию по-восточному тепло и, что важно, по-деловому конкретно.

Местный промышленный гигант - наглядный пример того, как Узбекистан проводит локализацию. Белорусскому премьеру показали производство лифтов, систем охлаждения и умных счетчиков. Но главный интерес - в точках соприкосновения, выгодных обеим сторонам. Резервы для роста есть, и цифры говорят сами за себя. В последние несколько лет торговля заметно прибавила. Но потолок еще далеко.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"2025 год уже завершился, и определенные итоги можно уже подвести. Больше 850 млн - это цифра, которая говорит, что мы очень близки к заветному миллиарду, и он уже не кажется таким недостижимым, потому что в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34 %, причем рос и белорусский экспорт в Узбекистане, и узбекский экспорт в Беларуси. Это говорит о том, что экономики двух стран развиваются очень активно. Очень востребованы как белорусские, так и узбекские товары, поэтому я уверен, что в очень ближайшей перспективе этот миллиард будет преодолен".

В Узбекистане стабильно большой интерес к нашим продуктам питания. Что полюбилось больше, так это белорусская "молочка". Говорят, ее ищут на полках как премиальный продукт. Но гастрономический мост работает в обе стороны. В ответ же в Беларусь едут "солнечные витамины": узбекские ягоды и фрукты будут радовать белорусов уже ранней весной. Минсельхозпрод с узбекскими коллегами в эти дни договорился о конкретных объемах экспорта на год.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Порядка 70 %. Очень неплохая динамика по прошлому году. Мы с коллегами договорились о том, что мы сохраняем и прирастаем в объемах поставок на рынок Узбекистана. В текущем году определили индикативные объемы для обеспечения ритмичности поставок. Часть нашего портфеля - это продукция переработки молока. Здесь мы тоже добавляем кратно и по сухому обезжиренному молоку, и по сухому цельному молоку. Динамично работаем по поставкам детского питания".

Легкая промышленность находит новые точки соприкосновения. Сегодня прозвучало: кооперационные связи будут развивать: узбекская шерсть плюс белорусские технологии переработки - как один из тандемов. И вот, кстати, любопытная статистика от Беллегпрома:

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром"

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Каждая четвертая майка, отшитая в Республике Беларусь, из хлопка Узбекистана. Поэтому, конечно же, мы будем усиливать наши кооперационные связи, будем разговаривать по переработке шерсти. Здесь очень много данного сырья, но еще никто не занимался переработкой. Если мы найдем хорошего для себя партнера, то будем дальше усиливать и эти позиции".

Ташкент сегодня - город больших контрактов. Деловая активность набрала обороты за сотню миллионов долларов. На полях Делового совета и узбекского белорусского бизнес-форума встретились сотни предпринимателей. Как итог - сегодня Белорусы привезут на родину увесистый портфель документов.

Тарас Мурог, гендиректор Минского тракторного завода:

"Для Минского тракторного завода это была успешная командировка. Мы здесь провели встречи со многими партнерами, увидели новые возможности с точки зрения реализации тракторов, были подписаны три контракта, дорожная карта по локализации. Осталось только все это исполнить и будет успех".

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Машиностроение, фармацевтика, легкая промышленность, деревообработка, поставка нашей продукции, продукты питания - это кооперационные проекты. Это не только продажа, но и кооперация наших предприятий".

Такие проекты кооперации уже работают и дают результат: совместное производство сельхозтехники, лекарств, обуви, мясо птицы - и это лишь несколько примеров. Как отметил Александр Турчин, возможности торговли - не безграничны, а значит, нужно активнее кооперироваться.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Завершается первый этап инвестиционного проекта по производству капельно-проводниковой продукции. Активно ведется работа по организации локализованного производства карьерных самосвалов БЕЛАЗ и тракторов МТЗ. При этом особое внимание мы уделяем развитию сети не только сервисных центров по всей стране, но и обучению специалистов. МТЗ на базе Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства к 1 сентября текущего года откроет специализированный агрокласс для обучения по единой агротехнологической цепочке".

Из шумного мегаполиса в самую южную точку страны - делегация сегодня посетила и Термез. Город на границе Афганистаном. Это, по сути, важнейший логистический узел, в том числе и в СНГ. Здесь, кстати, уже знают нашу сгущенку, лекарства и даже торфяную продукцию. С 2024 года в Международном торговом центре открыта белорусская точка продаж.

А еще в Термезе начинается путь на порты Пакистана и Индии. Для Беларуси, которая активно наращивает свои экспортные возможности, этот город - важная точка.

Об этом говорили и на переговорах в широком составе. Там же заявлено и об открытии в Минске торгового дома Узбекистана.

Абдулла Арипов, премьер-министр Узбекистана:

"Вместе с тем у нас имеется огромный незадействованный потенциал, который может в разы увеличить объемы взаимной торговли. В этих целях предлагаем утвердить дорожную карту по доведению товарооборота до 2 млрд долларов к 2030 году. Кроме того, в целях расширения номенклатуры поставляемых товаров в июле этого года планируем открыть торговый дом Узбекистана в городе Минске. Мы значительно нарастили проекты промышленной кооперации. На сегодняшний день в наших странах функционирует около 500 совместных предприятий".

За столом переговоров с президентом Узбекистана - прежде всего конкретика. Чувствительные моменты и новые ниши. Спору нет, Минск и Ташкент настроены на игру вдолгую.

Экономический прагматизм, помноженный на поддержку на высшем уровне, всегда дает результат.

Дистанция между Минском и Ташкентом - почти 4 тыс. км. Но в экономике это расстояние сокращается до одного рукопожатия и вот таких встреч. И надо сказать, что ближайшие планы уже расписаны.