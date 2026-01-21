Какие новшества привнесет в жизнь белорусов первый белорусский криптобанк

Кто задает тренды, тот получает максимальную выгоду. Первым претендентом на учреждение криптобанка в Беларуси стал резидент Парка высоких технологий. Заявление на его регистрацию будет подано уже в ближайшее время.

В своей деятельности криптобанк должен соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций. К тому же он обязан выполнять решения наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Чем интересен новый институт мировой финансовой системе?

Буквально на днях Президент подписал указ, который должен укрепить имидж страны как IT-флагмана. А уже сегодня первый резидент Парка высоких технологий подал заявку на создание в Беларуси криптобанка. По сути, мы построим мост между двумя финансовыми мирами - привычными деньгами и цифровыми активами.

Резидент Парка высоких технологий - первый криптообменник Беларуси был основан в 2018 году. С 2020-го в составе резидентов ПВТ. Теперь это полноценная криптобиржа, а также одна из немногих белорусских площадок по размещению и продаже долговых токенов.

Иван Жизневский, советник Белорусской криптоплатформы:

"Будет акционерное общество, мы будем создавать новое юридическое лицо. И важно, что криптобанк будет совмещать криптооперации и фиатные операции, что характерно для традиционного банковского сектора. Т.е. это будут и открытия счетов, и трансграничные платежи, и т.д. Соответственно на сегодняшний день мы осуществляем актуализацию, модернизацию нашей информационной системы для того, чтобы быть готовыми охватить эти процессы, не только криптопроцессы, но и фиатные банковские процессы. Мы также укрепляем свою команду профессионалами из банковского сектора и готовимся к запуску".

Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента ПВТ и быть включен в реестр Нацбанка. Кроме того, он обязан соблюдать требования нашего законодательства, обеспечивать сохранность активов и прозрачность расчетов.

Александр Егоров, первый заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси:

"Криптобанки будут подчиняться с точки зрения контроля Национальному банку. Это очень важная новация, потому что канонический подход к надзору будет обеспечивать несколько аспектов. Прежде всего это безопасность хранения денег как фиатных, так и крипты. Второе важное направление - это соблюдение показателей финансовой устойчивости и устойчивости непосредственно своего института. Соответственно со стороны Национального банка будут установлены требования, какие нормативы необходимо будет соблюдать криптобанку для того, чтобы у всех была уверенность в том, что, направив туда свои средства, неважно какие, фиатные или крипто, эти средства будут, надежно сохранены. В любой момент гражданин или юридическое лицо сможет ими воспользоваться".

Совмещение банковской деятельности с деятельностью в сфере цифровых знаков позволит предложить рынку инновационные финансовые продукты, сочетающие надежность и привычность классических банковских операций с технологичностью, скоростью и удобством решений на базе токенов.

Тарас Надольный, финансовый аналитик:

"Криптобанк больше настроен на расчетный функционал, потому что банк традиционно связан с тем, что он проводит валютообменные операции, расчетные операции. Но есть и перечень операций, например, депозитные, кредитные, которые делает банк, криптобанк их тоже может делать. Просто это называется немножко по-другому. Стейкинг, лендинг, своп - это тот же валютообменный сервис. Поэтому многообразие операций в криптосреде под стать банковским. Поэтому я уверен, что для простых пользователей действительно многообразие возможностей появляется".

Деньги действительно любят счет, здесь совершенно неважно, материальны ли они или являются цифровым кодом. Первый вопрос у клиента, как в новом криптобанке будет обеспечиваться безопасность хранения цифровой валюты, которую мошенники сегодня умеют воровать и самое главное, как будет выстроен механизм оплаты труда криптовалютой.

Иван Жизневский, советник белорусской криптоплатформы:

"Мы будем использовать весь опыт, который наработали уже по взаимодействию с правоохранительным блоком, с Национальным банком в части противодействия мошенничеству. У нас очень хорошая коммуникация, у нас очень хороший опыт. И погружение криптосектора в белую сферу и создание максимально прозрачных условий его функционирования как раз и способствует тому, чтобы мы вместе со всеми государственными органами создали хороший регуляторный механизм, который бы позволил избежать мошенничества и противодействовать ему".