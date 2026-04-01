Какие проекты станут драйверами интеграции Беларуси и России, разобрались в "Экономической среде"

Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России выходит на новый уровень. Только за прошлый год 215 делегаций осуществили взаимные визиты, 165 делегаций деловых кругов посетили Россию и Беларусь. 30 марта Президент Беларуси провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа - региона, который находится на другом конце континента. Что стоит за этой географией и какие проекты становятся драйверами интеграции? Эксперты обсудили в ток-шоу "Экономическая среда".

Интенсивность контактов между регионами двух стран поражает. Но дело не только в количестве встреч, а в их содержании. "Любые параметры требуют цифр. В прошлый год 215 делегаций Беларуси и России осуществили взаимные визиты. 165 делегаций деловых кругов посетили Россию и Беларусь соответственно. Это очень серьезные, богатые на содержание цифры", - отметил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич.

Особенно символичным стало недавнее внимание к Чукотке. "Чукотка находится очень далеко. Но для нас действительно интересны все регионы Российской Федерации для закрепления тренда регионального сотрудничества. Именно региональное сотрудничество является основой Союзного государства. Мы готовы сотрудничать со всеми. Нам все действительно интересны. Из 20 городов России сейчас существуют прямые авиасообщения с Минском. Это очень хороший показатель", - подчеркнул Сергей Лукашевич.

В апреле стартует новый железнодорожный проект, который соединит Витебск со Смоленском и Оршу со Смоленском. Это первый шаг к более масштабным планам. "В повестке дня должна стоять и электрификация железнодорожного сообщения Витебск-Санкт-Петербург. Это стратегическая трасса всегда была", - обозначил советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Петр Фролов.

Ключевым драйвером развития станет концепция товара Союзного государства. Это не просто маркировка, а основа для формирования общей промышленной политики. "Мне кажется, что это и станет таким своего рода лидером, который придаст новый формат и динамику развитию Союзного государства", - уверен Петр Фролов.

Структура товарооборота уже изменилась. Введенная в строй Белорусская АЭС сняла вопрос энергоносителя, но поставила новые задачи. "Встает вопрос сотрудничества в атомной энергетике. Атомная электростанция - это создание в Беларуси целой атомной отрасли. Не только Министерство энергетики, но и серьезная составляющая атомной энергетики, куча связанных производств. Это целый кластер. Сейчас логично создание третьего блока, и, скорее всего, к Островцу это и будет привязано", - спрогнозировал Петр Фролов.

Советское наследие в станкостроении и автомобилестроении получает новое развитие. К нему добавляются авиационная отрасль и робототехника. "Реализуется проект по созданию ближнемагистрального самолета под названием "Освей". Мы идем в высокотех уверенно, в том числе по разработке различных роботизированных систем и комплексов. Очень важным направлением для нас является разработка промышленного программного обеспечения", - рассказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.

По линии Минпромторга России и Минпрома Беларуси создана рабочая группа по созданию такой платформы, программного обеспечения, которое может быть использовано в интересах промышленных гигантов.

Объем валовых инвестиций из России в Беларусь в 2025 году превысил 5,1 млрд долларов. Но за этой цифрой стоит живая экономика. "Эта цифра свидетельствует, что в Беларуси созданы очень хорошие, по крайней мере, для россиян, условия для инвестиций в белорусскую экономику. На текущий момент в Беларуси действует порядка 2,5 тыс. совместных предприятий или предприятий с российским капиталом, частично или полностью. В шести СЭЗ в Беларуси, в том числе в "Великом камне", работает 70 производственных предприятий с российским капиталом. В производственную кооперацию вовлечены с обеих сторон порядка 8 тыс. субъектов хозяйствования Беларуси и России", - привел данные Юрий Золотарев.