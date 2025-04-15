Какие совместные проекты объединяют Беларусь и Волгоградскую область?

Город-герой Волгоград готовится принять Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Сейчас на героической Сталинградской земле идет масштабная подготовка.

Кстати, проектов между нашими странами и регионами реализуется немало. Подробнее о совместном сотрудничестве с Волгоградской областью расскажет Александр Кулишенко, ведущий ГТРК "Волгоград-ТРВ".

Подготовка к форуму "Великое наследие - общее будущее"

Россию и Беларусь объединяют не только дружеские и семейные связи. Два государства активно сотрудничают в самых разных сферах: культурной, научной, экономической и, конечно, самое важное - объединены общей историей. На героической Сталинградской земле пройдет Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

Кстати, совсем недавно, 2 апреля, страны отметили День единения народов. А 2 февраля этого года в честь 82-й годовщины Сталинградской победы для ветеранов и жителей города-героя выступил Президентский оркестр Республики Беларусь.

Людмила Гречишкина, режиссер агентства по проведению культурно-массовых мероприятий:

"Концерт был организован в том числе с участием наших артистов, волгоградских. Творческий тандем получился просто замечательный, просто блестящий. Ребята спелись и сыгрались в буквальном смысле слова. Я думаю, зрители получили огромное удовольствие".

Кстати, Волгоградский казачий театр посвятил новый спектакль городу-герою Минску. Узнали, что о межгосударственных связях и перспективах сотрудничества в культурной среде говорят сами деятели сферы искусства.

Андрей Зуев, директор Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра:

"Готовимся трепетно к тому, что в нашем городе пройдет великое событие, форум. Мы готовимся принять в гости у себя зрителей и показать им именно этот спектакль "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева".

Почти 500 волгоградских компаний - белорусские партнеры

Кстати, сегодня внешнеторговую деятельность с Беларусью ведут почти полтысячи волгоградских компаний. Так, 10 апреля в рамках визита в Волгоград находился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник. В центре внимания было посещение промышленных предприятий нашего региона. Жителям Беларуси хорошо знакома продукция этого завода. На рынок поставляется разнообразная бытовая химия и не только.

Михаил Грачев, руководитель компании по выпуску бытовой химии:

"Конечно, нам очень важно иметь хороший контакт с нашими ближайшими соседями добрыми. Мы очень много продаем в Беларуси, мы много покупаем и сырье, и этикетки, и оборудование из Беларуси. И иметь такие тесные контакты, договариваться о более глубоком сотрудничестве, конечно, очень важно".