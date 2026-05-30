Электрификация вместо газа: как полесская деревня Бор-Дубенец обрела вторую жизнь

В Беларуси выстроена эффективная система коммуникации с населением. Только во время электоральной кампании по выборам Президента в 2025 году доверенные лица главы государства провели более 500 встреч с гражданами. Вопросы обсуждались самые разные: от ровных дорог до технологичной медицины - в общем, все, что касается качества жизни. И прежде всего в регионах. Например, благодаря массовой электрификации деревня в полесской глубинке сейчас переживает вторую жизнь.

Электричество для отопления и горячего водоснабжения

В доме Нины Михайловны Микши теперь круглый год тепло и есть горячая вода. Все благодаря электричеству. Перейти на экоэнергию оказалось совсем недорого. Все работы и оборудование стоили 6 тыс. рублей, из них больше 2 тыс. компенсировало государство. Да и сейчас ежемесячные платежи кошелек совсем не чувствует.

"Первоначально я платила 38 рублей, 60 рублей. Это недорого. Купить дрова, нанять порубить, порезать дороже выходит, а электричество выходит дешевле", - рассказала жительница д. Бор-Дубенец Нина Микша.

В Бор-Дубенце сегодня больше 250 человек, большинство из них - коренные жители уже золотого возраста. У многих внуки, которые то и дело приезжают на выходные или каникулы. Конечно, хочется проводить время с семьей, а не постоянно колоть дрова, ведь газификация до деревни так и не дошла.

Виталий Чех, председатель Бережновского сельсовета:

"Был план проводить здесь реконструкцию, подвести газ, но потом посчитали, что нерентабельно газ вести, потому что земляных работ очень много. И в связи с вводом Островецкой атомной электростанции появилась возможность электрифицировать эти населенные пункты. И люди настаивали, чтобы электрифицировали населенные пункты. Сразу же проходит электрификация более крупных населенных пунктов, потом поменьше".

Доверенные лица оперативно решили вопрос

В планах было полностью перейти на электричество до 2030 года. Понятно, что так долго жители ждать не могли. Во время предыдущей предвыборной кампании обратились к доверенному лицу Президента Дмитрию Жуку. Просьбу рассмотрели оперативно - и сразу приступили к необходимым работам.

Игорь Апанович, директор Столинского района электросетей:

"Выполнена реконструкция линии 0,4 кВ общей протяженностью 1,4 км с разукрупнением, с установкой дополнительной трансформаторной подстанции, а также с заменой существующей на более современную. Также на одной из трех подстанций произведена замена трансформатора на трансформатор с большей мощностью".

Местные жители довольны темпом и качеством работ

С просьбой обратились 28 жителей деревни, всем выданы технические условия на использование электричества, отказов нет. Да и как иначе, когда польза и выгода очевидны.

"В любое время можем включить, выключить, поставить на минимум, поставить на максимум, когда морозы. Эта зима была у нас сами помните, какая. Вопросов нет. Цена приемлемая вполне даже для нас, пенсионеров, не говоря уже о тех, кто работает. Поэтому 100 %, даже 110%, можно сказать, что это выгодно", - поделился мнением житель д. Бор-Дубенец Анатолий Гриневич.

Слушать и слышать людей

Так, деревня в полесской глубинке обрела вторую жизнь. Вот он, эффект от работы Белорусской АЭС - масштабного проекта независимой Беларуси, реализованного ради экономики страны и блага каждого жителя.

Дмитрий Жук, доверенное лицо Президента Беларуси, министр информации Беларуси:

"Это как раз-таки тот хороший пример, когда атомная энергия помогает не только нашему производству, не только экономить газ, делать эффект для экономики, но и делать жизнь каждого из нас удобнее и лучше".