ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока

Украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС.

По данным Росатома, в результате удара в стене появилась дыра, однако основное оборудование станции повреждений не получило. Также сообщается, что это была первая целенаправленная атака на основное оборудование атомной электростанции, при этом дрон управлялся по оптоволоконному каналу связи.

В Росатоме предупредили о рисках подобных инцидентов и подчеркнули, что любые атаки на объекты атомной инфраструктуры создают угрозу не только для региона, но и для более широкого круга стран.