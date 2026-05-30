Британия может разрешить ИИ самостоятельно принимать решения о смертельных ударах
Автор:Редакция news.by
Власти Великобритании рассматривают возможность разрешить системам вооружений на базе ИИ самостоятельно принимать решения о нанесении смертельных ударов. Об этом сообщает Financial Times и уточняет, что на данный момент британская военная политика предусматривает обязательное участие человека в выборе целей для атаки.
Однако стремительное развитие беспилотных технологий и систем искусственного интеллекта заставляет Лондон пересматривать этот подход.
Как отмечает издание, часть чиновников выступает за то, чтобы в отдельных случаях исключить человека из цепочки принятия решений. Замминистра обороны Великобритании заявил, что такие исключения должны быть возможны.