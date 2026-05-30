"От дронов до снайперского мастерства": как "Молодая гвардия" растит будущих защитников Отечества

Свой второй день рождения отмечает благотворительный фонд "Молодая гвардия". Он был создан для поддержки военно-патриотических клубов Беларуси. Главная идея фонда - дальнейшее развитие патриотического движения среди молодежи и привлечение в том числе спонсорской помощи. Фонд дал мощный импульс развитию военно-патриотических клубов внутренних войск. Сегодня их воспитанники объединились в большую, дружную и сильную семью, а направление стало настоящей точкой притяжения для тысяч ребят, преданных своей Родине.

Занятия по стрельбе, рукопашный бой, физподготовка, навыки оказания первой помощи, а еще журналистика, психология, кулинарные мастер-классы, школа красоты - это лишь часть тех знаний, которые дают сегодня ребятам в военно-патриотических клубах. Так, серьезное направление выбрали для себя Яромир Дворак и Антон Макеенок. Ребята увлекаются авиамоделированием. Им понравилась специальность "оператор беспилотника".

"В клубе я уже два года, дронами занимаюсь почти год. И когда появилась эта секция, мы почти сразу же записались в нее. Первые и вторые занятия прошли весело, классно - новые ощущения", - поделился впечатлением воспитанник военно-патриотического клуба "Отвага" Яромир Дворак.

"Здесь мы готовимся к соревнованиям, мероприятиям. Дрон FPV управляется с помощью пульта управления", - рассказал воспитанник военно-патриотического клуба "Отвага" Антон Макеенок.

Жизнь с защитой Родины связала и выпускница "Гранита". Сегодня она - боец-снайпер отряда спецназа. Девушка прошла сложнейший отбор, а также продолжает работать с детьми, передавая опыт новому поколению.

Старший боец (снайпер) отряда специального назначения "Гранит" МВД Беларуси (с позывным "Мура"):

"Я всегда хотела служить. Это с детства шло. У меня дедушка полковник милиции. Так как сама выпускница военно-патриотического клуба, занималась с детьми, ездила с ними на различные мероприятия, на сборы, в лагеря, занятия проводила."

Пионером военно-патриотического движения высокого уровня стал клуб "Рысь" на базе элитной части спецназа. То, что начиналось как смелая инициатива, сегодня переросло в масштабное движение: 24 клуба по всей Беларуси - от столицы до далеких приграничных районов. Масштабную работу поддерживает благотворительный фонд "Молодая гвардия", который сегодня отмечает 2 года со дня основания.

Сергей Гребенников, помощник командующего внутренними войсками МВД Беларуси, директор благотворительного фонда "Молодая гвардия":

"Почти 96 % ребят, окончивших военно-патриотический клуб, поступают в силовые вузы. Из них свыше 70 % - на факультет внутренних войск, в Академию Министерства внутренних дел, Могилевский институт Министерства внутренних дел. И ребята находят себя там".

Ребят объединяют общие ценности. Это поколение, для которого долг, честь, Отечество не просто слова, а осознанный жизненный выбор. За каждым большим делом стоят люди с открытым сердцем. Для них "Молодая гвардия" больше чем движение. Это крепкая и по-настоящему дружная семья.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"Такой мощный фонд с большим потенциалом позволяет нам заниматься многогранной, многоуровневой подготовкой наших патриотов. Он позволяет нам каждого мальчишку и девчонку сопроводить до реализации их мечты, каждому из них помочь найти свое место и раскрыть свои таланты. И вот в этом году у нас выпускаются 230 парней и девушек - яркие, крепкие, сильные, хорошо себя зарекомендовавшие, талантливые во многих областях."

Военно-патриотические клубы - кузница характеров и надежный резерв для страны. Дружеское плечо, реальные дела и искренний диалог - именно так сегодня воспитывается любовь к родной стране.