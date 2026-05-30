"Телевершина-2026": 15 статуэток у Белтелерадиокомпании и триумф "Первого информационного"

"Телевершина" - главная награда белорусского телевидения - завоевана телеканалом "Первый информационный". Это далеко не единственная победа Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг в этот раз стала обладателем 15 статуэток.

В 2026 году премию посвятили юбилею белорусского телевидения - 70 лет в эфире.

Екатерина Антонова, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь":

"Для меня это каждый раз волнительно, потому что ты понимаешь, что коллеги будут давать оценку твоей работе. И всегда хочется быть в этот момент особенно на высоте".

Елена Бормотова, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Когда профессиональное жюри выдвигает твой проект, над которым ты трудился не один месяц, в номинанты, это крайне важно".

Триумф медийных персон - ведущих, репортеров, режиссеров, операторов, продюсеров и не только - прошел по всем законам жанра телепремии: с красной ковровой дорожкой и церемонией награждения. Всего в этом году на суд жюри было подано 249 заявок в 26 номинациях по различным тематикам и жанрам: расследования, документальные фильмы, ток-шоу, авторские программы.

Вечером 29 мая золотые статуэтки нашли своих обладателей.

Обладателем Гран-при конкурса стал телеканал "Первый информационный"

Это единственный круглосуточный информационный канал на отечественном медиарынке: новости 24/7, актуальные интервью, специальные репортажи, более 120 программ собственного производства. В каждом новостном эфире прямые включения с места событий, а это значит, что зритель получает актуальную информацию еще оперативнее. "Первый информационный" ворвался в белорусское медиапространство как новый информационный бренд, здесь все продумано до мелочей, каждая программа со своим визуальным стилем, логотипом, цветовой гаммой. Каждый телевизионный сезон в сетке вещания появляются новые авторские проекты, а также новые медийные лица. Телеканал транслирует все самые главные мировые события. И за такой колоссальной работой стоит труд большой команды профессионалов.

Наталья Гороховик, главный директор главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Первый информационный" понимает, знает и умеет работать. У нас не хватало новостной журналистики, и у нас получилось сделать очень технологичный проект. Пусть эта награда станет символом единства нашей большой дружной команды. И помните, у нас всегда есть что посмотреть. Оставайтесь на "Первом"! Спасибо".

Телевершина

В копилке Белтелерадиокомпании 15 статуэток. Самую первую награду получил проект "Время выбрало нас" как лучшая общественно-политическая (публицистическая) программа. В документальном цикле рассказывается и показывается, какой тернистый путь прошла Беларусь, чтобы остаться на карте мира.

Отсчет идет с распада СССР в 1991 году до 2024 года, когда Беларусь стала космической державой. Одна серия - это один этап формирования белорусской государственности. Чтобы показать историю успеха независимой Беларуси за 30 лет, в проекте есть эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры - все для максимального погружения в то время.

Глеб Горбатенко, ответственный выпускающий отдела выпуска телеканала "Первый информационный":

"Каждый из вас, кто находится и в этом зале, и вообще в Беларуси, так или иначе является маленьким автором новейшей истории Беларуси, которую по сути и попытались мы рассказать в этих сериях. Поэтому время выбрало нас, мы выбрали творить, а сейчас время праздновать".

Телевершина

Лучшей авторской телепрограммой была названа "Время Первого". Над проектом работают три автора: политобозреватели Илона Красутская, Наталья Бреус и Катерина Круталевич. В течение недели авторы фиксируют не только официальные мероприятия с участием Президента, но и показывают изнанку командировок и интересные кулуарные моменты. Итог этой большой работы традиционно выходит в эфир по воскресеньям в "Главном эфире".

Илона Красутская, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Мы работаем примерно 15 лет в пуле Первого, рядом с главой государства. И я думаю, что коллеги меня поймут. В хорошем смысле мы к этой работе привыкли. Для нас это все понятно. Но в процессе работы над этой программой мы поняли, что у людей-то по-прежнему очень много вопросов. Например, как проходит вообще рабочий день Президента? Кто эти ребята из пула Первого? Какова специфика нашей работы? Людям это все было очень интересно. И мы поняли, что именно эти детали обязательно должны быть в каждом выпуске программы".

Работа репортера - это всегда вызов, и Виктория Сенкевич принимает его профессионально. Заместитель директора "Первого информационного" признана лучшим репортером. Она побывала в ключевых точках мирного урегулирования по всему миру, включая Турцию и Аляску, а недавно вернулась из командировки в США. На всех значимых событиях замдиректора "Первого информационного" выходила в прямой эфир - и под палящим солнцем, и под проливным дождем. Из каждой своей командировки Виктория Сенкевич привозит богатый багаж материалов - специальные репортажи и актуальные интервью, которые демонстрируют, что Беларусь слышат, знают и уважают далеко за ее пределами.

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Без этой работы мы не можем жить. У нас бежит по венам прямой эфир, мы дышим им. И нелегкая она для всех, кто работает в прямом эфире: и для репортеров, и для ведущих, и для режиссеров, и для редакторов, и для шеф-редакторов. Это огромная команда "Первого информационного". Наверное, лучшее, что может случиться с нами в нашей профессиональной жизни".

Знакомое каждому белорусу "Добрай раніцы, Беларусь!" 1 июня прозвучит с особым триумфом. С понедельника проект будет будить страну уже в ранге победителя. Программа завоевала высшую телевизионную награду - статуэтку "Телевершины" в номинации "Лучшая утренняя информационная телепрограмма".

Марианна Муренкова, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь":

"У меня было очень много эмоций, я заплакала. Может потому, что я на этой программе дольше всех - 13 лет и видела всякое. И понимаю, что столько лет просыпаться в 3 утра - это не зря. За 30 лет первая награда, это дорогого стоит".

Татьяна Матусевич, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь":

"Спасибо огромное! Нужно передать большой привет той команде, которая работает за кадром, и сказать ей огромное спасибо, потому что без всей нашей большой команды не было бы вот этой награды".

Лучшая программа-интервью - "100 вопросов взрослому", лучший спортивный проект - "История одной победы", лучший телевизионный проект, представленный в сети Интернет, - "Тренды", лучшая режиссерско-постановочная работа - режиссерско-постановочная группа телепроекта "Фактор. BY". 6 золотых статуэток получили наши региональные телекомпании. И такое большое количество наград доказывает, что Белтелерадиокомпания будет продолжать радовать своего зрителя не только любимыми проектами, но и создавать новые медиапродукты.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Нужно всегда стремиться к лучшему. Есть над чем работать. Это такая достаточно очень сложная отрасль, чтобы в один день сделать все идеально. Но я точно знаю, что все к этому стремятся. И для меня очевидно, что телевидение делает прогресс. Особенно я рад за местное телевидение, за местные небольшие телекомпании, которые и визуально, и что касается внутреннего наполнения, меняются. Появилось очень много интересных проектов, очень хороших. За них голосует зритель. Этому есть объективное подтверждение результатами телевизионных измерений. В интернете огромное количество просмотров наших проектов".