От регуляторной песочницы к региональному хабу - как в Беларуси развивается криптоэкономика

Криптоэкономика Беларуси прошла большой путь - от экспериментальной регуляторной "песочницы" Декрета № 8 к полноценной институционализации с Указом № 19. Страна уже сформировала работающую правоприменительную практику, а теперь делает следующий шаг - создает первый криптобанк. Что это дает бизнесу, физическим лицам и всей стране в новых геополитических реалиях? На эти и многие другие вопросы эксперты ответили на международном саммите BLOCKCHAIN WORLD 3.0, который прошел в Минске 30 мая.

Что такое блокчейн: простыми словами о технологии доверия

"Блокчейн - это цифровая книга записей, которая хранится не в одном месте, а одновременно у миллионов компьютеров по всему миру. Это надежная база данных, которую почти невозможно подделать, - объясняет организатор международного саммита BLOCKCHAIN WORLD 3.0, директор компании ООО "Супикс", визионер и предприниматель, основатель ИТ-Хаба Беларуси ITNEWS.pro Алексей Лобач. - Давайте представлю на примере амбарной книги. Блокчейн состоит из блоков - это как страницы в книге. На каждой странице записано: "Анна перевела Боре 10 монет". Эти блоки связаны между собой криптографически. Каждая новая страница содержит "отпечаток" предыдущей. Если кто-то попытается изменить старую запись, вся последующая цепь сломается, и это сразу будет видно всем. Важнейшая особенность блокчейна - децентрализация. Книга не у одного бухгалтера, а у тысяч людей по всему миру. Чтобы подделать запись, нужно изменить ее одновременно у большинства участников сети. Это практически невозможно".

Алексей Лобач

Главные свойства блокчейна:

безопасность - криптография и распределенность делают взлом крайне сложным;

неизменность - записанное нельзя удалить или изменить задним числом;

прозрачность - все транзакции видны участникам сети (личности при этом могут оставаться анонимными).

Сегодня блокчейн применяется в криптовалютах (Биткоин, Эфириум), смарт-контрактах, логистике (отслеживание поставок), системах голосования и фиксации авторских прав. Суть его заключена в одном простом предложении: доверие обеспечивается не одним главным центром, а самой системой - она надежна, прозрачна и распределена между всеми участниками.

Становление криптоэкосистемы Беларуси

Эксперты единодушны: криптоэкосистема в Беларуси состоялась. Более восьми лет в нашей стране благодаря Декрету № 8 о развитии цифровой экономики легально работают криптобиржи, майнеры, обменники и организаторы ICO. Регулярно проходят наблюдательные советы Парка высоких технологий. Подходы Беларуси копируют страны-соседи, хотя в России, к примеру, до сих пор не приняты ключевые законодательные решения.

Сейчас происходит важная институционализация сектора - переход от "юношеского романтизма" скорости и риска к предсказуемости, надежности и качеству услуг. Индустрия повзрослела: обороты растут, а эксперты ожидают стабильного, зрелого развития без "лихих 90-х".

Январь 2026 года стал ключевой вехой: опубликован Указ № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". Компания WhiteBird первой заявила о намерении создать криптобанк и уже ведет масштабную подготовительную работу.

Криптобанк, согласно Указу № 19, - это акционерное общество, которому законодательно разрешено совмещать классические банковские услуги (платежные, расчетные, открытие счетов) с деятельностью в сфере оборота цифровых токенов.

"Криптобанк - это следующий шаг развития криптоэкосистемы. Это синергия криптовых функционалов (стейкинг, заем, залог, криптовклады) и классического банкинга в одной сущности", - отмечает советник компании WhiteBird Иван Жизневский.

Светлана Восколей, Иван Жизневский

"Беларусь - одна из первых стран в мире, которая создала какую-то регуляторику, которая работает. И мы видим это в действии на территории Республики Беларусь, - констатирует CFO компании WhiteBird Светлана Восколей. - Первые транзакции для клиентов первого белорусского криптобанка планируются уже осенью 2026 года".

Как будет называться первый в Беларуси криптобанк, пока окончательно неизвестно, но озвучены две рабочие версии - White Crypto Bank и White Bank. Возможно, какая-то из них и станет официальным названием нового финансового учреждения.

Что получают бизнес и физические лица

Институционализация дает конкретные преимущества.

Для бизнеса:

доступ к более дешевым и быстрым финансовым инструментам через цифровые активы;

привлечение ликвидности;

прозрачные и предсказуемые условия работы с криптоактивами;

возможность принимать оплату криптовалютой по внешнеторговым сделкам.

Для физических лиц и самозанятых:

прием оплаты криптой (в том числе от нерезидентов Беларуси) напрямую в криптобанк;

доступ к новым инструментам (криптовклады, стейкинг, криптозаймы, криптозалоги, расчеты);

удобные on-ramp и off-ramp решения (легальный вывод фиата от продажи крипты и обратно).

Финансист Тарас Надольный уверен: криптобанки сотрут грань между классическим банкингом и цифровой средой, обеспечат переток ликвидности и появление новых продуктов на базе Web3 и блокчейна, которые будут быстрее и дешевле традиционных.

Тарас Надольный

"Если банк - это оплот классических финансов с точки зрения надежности, страхования вкладов, новых возможностей с позиции классических API-каналов, то криптосреда - это цифровая среда, в которой (за счет того, что блокчейн очень прозрачен) достаточно легко обеспечить регулируемость активов. Плюс к этому, цифровая среда дает новые инструменты. Криптобанк собирает ликвидность к себе. А ликвидность – это основа любой бизнес-модели. То есть у тебя есть ресурсы, которые ты привлекаешь под какие-то свои бизнес-задачи: поставить на рынок новый качественный продукт, обеспечить его постоянное развитие и совершенствование, правильно позиционировать себя на рынке, привлечь аудиторию в этот продукт, - поясняет Тарас Надольный. - У банков очень серьезная клиентская база, которая уже готова, созрела к тому, чтобы получать и качественные цифровые продукты. И здесь я имею в виду именно продукты, основанные на новых цифровых технологиях - Web3 и блокчейне".

Как безопасно участвовать в криптоэкономике

Криптовалюта - высокорискованный инструмент, особенно для неспециалистов. Поэтому новичкам эксперты рекомендуют:

работать только с "белым" сектором - резидентами Парка высоких технологий;

проверять статус компании, ее репутацию и наличие официального разрешения;

избегать "серого" и "черного" сегмента, где нет контроля и гарантий чистоты крипты;

диверсифицировать портфель: сочетаьб банковские инструменты, стабильные долговые токены и регулируемые криптоактивы;

инвестировать только те деньги, которые "не жалко потерять";

не поддаваться хайпу и предложениям быстрого обогащения в интернете.

"Перед тем как поверить всем этим инфоциганам, задайте себе вопрос: какую и чью проблему это решает, и кто за это готов платить? - советует председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых технологий и инноваций Василий Кулеш. - Если ответа не находите, значит, скорее всего, за это будете платить вы своими кровными, честно заработанными деньгами".

Иван Жизневский:

"Чем хороши официальные компании? Тем, что они проверяют чистоту крипты, взаимодействуют с клиентом, отвечают на все вопросы. Плюс ко всему, они под надзором Парка высоких технологий и взаимодействуют с государственными органами, в том числе правоохранительными. Поэтому можно быть уверенным в том, что тебя не "кинут". Это важно".

К слову, сегодня у белорусов есть возможность зарабатывать не только на криптовалюте. Существуют вполне понятные и надежные инструменты, пусть и с меньшей волатильностью.

"Можно вложиться во что-то "твердое", - советует Василий Кулеш. - Например, одна из белорусских платформ запустила размещение токенов (ICO), обеспеченных квадратным метром (залогом коммерческой недвижимости). То есть фактически можно купить кусочек права владения. При этом право продажи токенизированного метра заблокировано в БТИ, то есть продать эту недвижимость невозможно без согласования со всеми владельцами. Ты сегодня купил в торговом центре квадратный метр за икс денег, а ТЦ, допустим, только открылся, и там еще нет большого количества арендаторов. Но потом эта площадка стала популярной, и цена за метр выросла. Соответственно, выросла и твоя прибыль".

Международный саммит BLOCKCHAIN WORLD уже в третий раз стал площадкой, на которой обсудили ключевые тренды в блокчейне, криптовалютах, финтехе, майнинге, AI, Web3 и криптобанках. Мероприятие собрало участников из нескольких стран - крипторезидентов ПВТ, международные криптобиржи, blockchain‑разработчиков, банки, технологические компании финансового сектора, поставщиков майнингового оборудования и представителей госорганов.