В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет

Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун, передает телеканал Habertürk.

"После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах", - сообщил телеканал. По его данным, изменение цвета воды наблюдалось в районах впадения в Черное море рек Батлама и Аксу.

После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.

Как отмечает Habertürk, необычный цвет воды был зафиксирован с воздуха с помощью беспилотника