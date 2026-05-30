В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет
Автор:Редакция news.by
Цвет воды в отдельных районах турецкого побережья Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гиресун, передает телеканал Habertürk.
"После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах", - сообщил телеканал. По его данным, изменение цвета воды наблюдалось в районах впадения в Черное море рек Батлама и Аксу.
После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.
Как отмечает Habertürk, необычный цвет воды был зафиксирован с воздуха с помощью беспилотника
Фото Habertürk