Лукашенко озвучил приоритеты развития евразийской интеграции на саммите ЕАЭС в Астане

Очень насыщенными были рабочие дни Президента Беларуси в Казахстане, где состоялся саммит ЕАЭС и экономический форум. Александр Лукашенко озвучил приоритеты развития евразийской интеграции. Среди важнейших - поставить "цифру" на службу экономике, ускорить темпы кооперации в промышленности и расширять торговые связи на внешнем контуре.

Повестка прошла под знаком глобальной цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. На полях саммита у белорусского лидера также прошли переговоры с Президентом России и вице-президентом Кубы. Громкие заявления прозвучали по самым острым темам: и относительно позиции Евразийского союза по Армении, и подробности звонка Макрона Александру Лукашенко, а также о главных опасениях Запада насчет союза Беларуси и России.

Кажется, наш Президент снова превзошел сам себя. Евразийская интеграция переходит на цифру. Но что скрывается за модными формулировками? Мало кто вникал, "откуда родом" искусственный интеллект. И только у Александра Лукашенко на этот счет были азы матчасти.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414eab6a-7fa4-4ccd-b167-4ac0bec48b29/conversions/ed0d6680-4b38-4a34-a758-007328a9838a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414eab6a-7fa4-4ccd-b167-4ac0bec48b29/conversions/ed0d6680-4b38-4a34-a758-007328a9838a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414eab6a-7fa4-4ccd-b167-4ac0bec48b29/conversions/ed0d6680-4b38-4a34-a758-007328a9838a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414eab6a-7fa4-4ccd-b167-4ac0bec48b29/conversions/ed0d6680-4b38-4a34-a758-007328a9838a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Искусственный интеллект (я посмотрел, как он определяет сам себя) - это область информатики. Информатика - это наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. А часть этой информатики - искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, обучения, рассуждения, принятия решений", - отметил Александр Лукашенко.

Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, исходя из определения, которое искусственный интеллект дает сам себе, без ИИ человек бы сам решил эти задачи. "Но это было бы очень долго, время ускоряется. Искусственный интеллект помогает человеку в этом ускорении", - добавил он.

Определение ИИ, данное Александром Лукашенко, завирусилось в Сети и попало в топы. Говоря прямо, если бы не заявления главного ньюсмейкера, журналистам достались бы только сухие формулировки.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf2ddcfb-7a2e-4538-afe8-908c8bc73df6/conversions/11599311-e2ef-4a76-8f26-c49726954979-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf2ddcfb-7a2e-4538-afe8-908c8bc73df6/conversions/11599311-e2ef-4a76-8f26-c49726954979-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf2ddcfb-7a2e-4538-afe8-908c8bc73df6/conversions/11599311-e2ef-4a76-8f26-c49726954979-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf2ddcfb-7a2e-4538-afe8-908c8bc73df6/conversions/11599311-e2ef-4a76-8f26-c49726954979-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Мы видели, какое одобрение в зале вызвали тезисы Президента, и они сейчас активно обсуждаются в мире. И самое главное - по итогам этих встреч в Казахстане, по итогам саммита продемонстрирована сила Евразийского экономического союза. Полностью обанкротились те предсказания горе-аналитиков, которые свои хотелки выдавали за реальность и утверждали, что нет перспектив у данного союза. Не просто есть - конкретные цифры демонстрируют".

ИИ: благо и угроза

ИИ - благо. Высокие технологии помогают в АПК - от земли, производства молока до беспилотной работы в промышленности и сложнейших операций в медицине. Но в то же время это оружие информационной войны.

Лукашенко: Искусственный интеллект не заменит человека

"При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест, а на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и в правоохранительной плоскостях", - сказал белорусский лидер.

ЕАЭС: Тесная кооперация в сфере ИИ и экономики

Когда в 2014 году создавался Евразийский союз, планы были амбициозными, в первую очередь относительно теснейшей экономической интеграции. Да, сделано немало. И этот реальный эффект люди видят, начиная с роста зарплат. Хорошие цифры показывает взаимная торговля, и они обеспечены в том числе за счет промышленных и кооперационных проектов. Но по самым чувствительным вопросам пока нет общего решения.

"Давайте будем честны: ключевые вопросы - регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие - отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопрос практически цифровой - допустим, подписи - отложили", - констатировал белорусский лидер.

"Не упрекаю, а настойчиво призываю: раз уж мы 12 лет назад согласились идти к глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме", - заявил Александр Лукашенко.

Международный имидж ЕАЭС

ЕАЭС с каждым годом усиливает международный имидж. Все больше стран хотят присоединиться к союзу в качестве наблюдателей и партнеров. Укрепляем торговые контакты с традиционными и активно ищем новых в странах Азии и Африки. Все это под гарантией, что взятые обязательства будут выполняться, даже если сильно заштормит, как это было с Кубой.

Президент Беларуси провел переговоры с вице-президентом Кубы

"Мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка, - обратился белорусский лидер к вице-президенту Кубы. - По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились (уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты), мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии с той ситуацией, которая сегодня складывается. И с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Во время нашей встречи мы обсудим все эти вопросы".

Лукашенко прокомментировал позицию ЕАЭС по Армении

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/583bb3ee-e897-4116-b71f-e81e97a0b5ea/conversions/33d5d2b2-ca84-4568-bbc0-7f91f28f7781-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/583bb3ee-e897-4116-b71f-e81e97a0b5ea/conversions/33d5d2b2-ca84-4568-bbc0-7f91f28f7781-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/583bb3ee-e897-4116-b71f-e81e97a0b5ea/conversions/33d5d2b2-ca84-4568-bbc0-7f91f28f7781-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/583bb3ee-e897-4116-b71f-e81e97a0b5ea/conversions/33d5d2b2-ca84-4568-bbc0-7f91f28f7781-xl-___webp_1920.webp 1920w

Страны ЕАЭС должны чувствовать реальную практическую пользу от участия в интеграционных процессах. В этом плане своей позицией выбивается Армения. Руководство страны все больше смотрит на Запад, при этом заявляя о своих претензиях на преимущества ЕАЭС. И дешевый газ хочется, и "самостоятельности"…

Пашинян не приехал в Астану, ссылаясь на подготовку к выборам

"Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время это заявление Владимира Владимировича (Путина. - Прим. ред.) в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласится выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", - раскрыл подробности Президент Беларуси.

"И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", - продолжил он. И такой референдум должен быть организован честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе, отметил Александр Лукашенко.

"Но руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом Президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать", - сказал глава белорусского государства.

Сам Пашинян на саммит в Астану не приехал - отправил вместо себя вице-премьера, объясняя это подготовкой к выборам. Они пройдут в Армении уже через неделю. Пашинян продолжает фонтанировать заявлениями на тему "большого будущего" своей страны. Похоже, любителя TikTok накрыла трамповская эйфория из Truth Social.

Швайба: За решениями Армении скрываются третьи силы





"За этим скрываются некие третьи силы, которые ставят своей целью, в первую очередь, дискредитировать те интеграционные образования, которые формируются на нашем пространстве, сделать их менее привлекательными для третьих стран, для потенциальных участников. А для самой Армении это, как минимум, в ближайшей краткосрочной перспективе вызовет некие экономические сложности, а в дальней перспективе может существенным образом замедлить развитие этой страны", - считает медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Президент ответил на вопросы журналистов

Традиционно Президент Беларуси был нарасхват у журналистов. Александр Лукашенко также поделился подробностями недавнего телефонного разговора с лидером Франции. На этот счет было немало спекуляций, вплоть до разговоров о неком "предостережении" в адрес белорусского лидера.

"Что касается Эммануэля Макрона - Президента Франции - об этом шла речь. Но в таком плане: "Александр Григорьевич (мне удивительно, как он это выговаривает), вот есть информация, что вы хотите вступить в войну", - отметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, какова была его реакция на этот вопрос: "Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?"

Президент Франции в ответ упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил. "Вот, вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?" - передал глава белорусского государства слова французского коллеги. - Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае - если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все".

В ближайшее время в Минск приедет доверенное лицо Макрона

Сможет ли Макрон стать мотором в продвижении мирного диалога и решится ли без разрешения ЕС приехать в Минск? Пока это вопросы.