3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Экономист Господарик: Общий рынок электроэнергии ЕАЭС принесет Беларуси до 500 млн долларов в год
С января 2027 года страны ЕАЭС планируют запустить общий электроэнергетический рынок. Какие перспективы такой формат открывает для Беларуси и что это значит для экономики страны?
Екатерина Господарик, завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук:
"На сегодняшний день уже заложены два этапа, которые будут реализовываться. Первый - с 1 января 2027 года, а второй этап - с 1 января 2029 года. Беларуси это позволит не только создать энергетическую систему, общую для Евразийского экономического союза, но тот профицит энергии, который у нас есть, мы сможем продавать России, Казахстану и другим странам ЕАЭС и дополнительно зарабатывать. Первый этап больше для отладки всех логистических процессов, законодательной базы, а уже полноценно все заработает с 1 января 2029 года, когда будет создана цифровая биржа, где мы сможем полноценно реализовывать и дополнительно зарабатывать от 300 до 500 млн долларов в год".
В Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры ЕАЭС также обсуждали тему искусственного интеллекта. И как отметил Президент Беларуси, ИИ - это не дань моде, а прикладной инструмент. Чем такие технологии полезны экономике страны?
"В Беларуси ИИ внедряется в различных отраслях: в машиностроении, в сельском хозяйстве. На сегодняшний день мы можем поделиться своим опытом с другими странами. Это, прежде всего, использование искусственного интеллекта в медицине, когда он помогает распознавать какие-то первичные диагнозы и более точно расшифровывать, допустим, тот же рентген. Кроме того, ИИ внедряется в сельском хозяйстве. Это точечное земледелие, когда более эффективно используются имеющиеся ресурсы. Искусственный интеллект используется в логистике, в таможенной сфере, в промышленности, когда "умный глаз" следит за качеством производственного процесса и может отфильтровывать бракованные товары", - перечислила Екатерина Господарик.