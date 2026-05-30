Экономист Господарик: Общий рынок электроэнергии ЕАЭС принесет Беларуси до 500 млн долларов в год

С января 2027 года страны ЕАЭС планируют запустить общий электроэнергетический рынок. Какие перспективы такой формат открывает для Беларуси и что это значит для экономики страны?

Екатерина Господарик, завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук:

"На сегодняшний день уже заложены два этапа, которые будут реализовываться. Первый - с 1 января 2027 года, а второй этап - с 1 января 2029 года. Беларуси это позволит не только создать энергетическую систему, общую для Евразийского экономического союза, но тот профицит энергии, который у нас есть, мы сможем продавать России, Казахстану и другим странам ЕАЭС и дополнительно зарабатывать. Первый этап больше для отладки всех логистических процессов, законодательной базы, а уже полноценно все заработает с 1 января 2029 года, когда будет создана цифровая биржа, где мы сможем полноценно реализовывать и дополнительно зарабатывать от 300 до 500 млн долларов в год".

В Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры ЕАЭС также обсуждали тему искусственного интеллекта. И как отметил Президент Беларуси, ИИ - это не дань моде, а прикладной инструмент. Чем такие технологии полезны экономике страны?