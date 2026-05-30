Агроблогер Никита Колос собирает богатый урожай в просмотрах и на приусадебном участке

Начало теплого сезона - время масштабного роста просмотров и вовлеченности аудитории для агроблогеров.

Среди них Никита Колос. Автору доверяют 125 тыс. подписчиков. Молодой белорус ставит перед собой важную цель: показать, что современное садоводство - это не только стиль и эстетика, но и передовые технологии.

Когда идешь в гости к агроблогеру, обычный букет из супермаркета не подойдет - здесь нужен подарок со смыслом. Пионы приносят в дом энергию процветания, а для того, кто влюблен в землю, это лучший комплимент его труду.

Сама судьба велела Никите "прорасти" на поле агропрофессии. Фамилия нашего героя звучит как ода урожайному полю. Никита Колос - один из самых популярных зеленых блогеров страны. Правда, собирает он не тонны зерна, а миллионы просмотров. Его призвание - просвещать, чтобы у каждого белоруса на грядках колосился полезный урожай.

Никита Колос, агроблогер:

"Когда я начал снимать, в первый год съемок было очень много хейта: да ты молодой, что ты мне рассказываешь, да мы сами с усами, мы сами все прекрасно знаем. На второй год, когда люди начали пользоваться какими-то советами, которые им были даны, мне начали поступать сообщения: "Никита, вы нам в том году спасли томаты, спасли перцы".

Аудитория автора сегодня превышает 125 тыс. человек. Базовые навыки Никита получил в детстве, помогая бабушкам и дедушкам в деревне. Сейчас он развивает этот опыт на придомовом участке в 43 сотки.

Никита Колос:

"Самый большой плюс своего огорода - это то, что достал из земли редис и сразу можешь кушать".

Мудрость деда, опыт отца и энергия сына

Семья Колос превратила труд на земле в главное мужское хобби и садовый бизнес. Дедушка Алексей, папа Сергей и Никита вместе выращивают, обрабатывают, сохраняют традиции трех поколений.

Сергей Колос, отец Никиты:

"Планы есть, и очень большие. За участком есть площадь, которую можно взять в аренду. Но пока дефицит времени. Понимаем, что на земле нужно жить. Вот у сына есть планы: один улей взять и заняться ульями".

Никита Колос:

"В теплице мы выращиваем такие культуры, как перцы, баклажаны. И чуть попозже будем высаживать огурцы. Сейчас предлагаю приступить к посадке перчика. Если заблаговременно ранней весной при перекопке вы вносили в почву универсальное удобрение, компост и все остальное, то удобрение в лунку добавлять не нужно. Я огромный любитель томатов черри. Есть сортовые томаты, есть гибриды. Гибриды - это томаты нового поколения, скажем так. Они более устойчивы к заболеваниям, они отдают большее количество урожая".

По образованию Никита экономист. Возможно, поэтому он так легко превращает дачные советы в удачные просмотры. Сейчас парень готовится к поступлению в профильный вуз: академическая база - лучшая "подкормка" для профессионального роста блогера.