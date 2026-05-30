3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Срочная служба станет обязательной для женщин в Эстонии
Автор:Редакция news.by
Эстония готовится ввести военный призыв для женщин. Такое решение анонсировала глава департамента оборонных ресурсов страны Ана Раннавески. Причина - стремительное ухудшение демографической ситуации и падение рождаемости мальчиков.
По словам Раннавески, ежегодно необходимо заполнять более 4 тыс. призывных мест, однако только мужского населения для этого может оказаться недостаточно.
Если еще 20 лет назад в стране ежегодно рождалось до 15 тыс. мальчиков, теперь этот показатель сократился до 4-5 тысяч. При этом в последние годы количество женщин, добровольно поступающих на срочную службу в Эстонии, сократилось. В 2021 году таких было 60, в 2025-м 45 девушек.