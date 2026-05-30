В Военном комитете НАТО призвали к сдержанности

В Европе продолжается истерия из-за упавшего на территории Румынии якобы российского беспилотника. По словам президента Румынии, дрон мог оказаться на территории страны в результате работы украинской системы ПВО.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Москва "перешла еще одну черту", а председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил "нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права".

В ответ на все это председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне призвал Европу перестать драматизировать по поводу сбитых дронов в Румынии и Прибалтике.

"Сильный и зрелый альянс должен быть способен справляться и с эскалацией. Я имею в виду, что нам необходимо управлять этим процессом. Нам нельзя настолько поддаваться чрезмерным эмоциональным реакциям. Прежде всего, нам следует попытаться наладить диалог, если это возможно. Просто чтобы прояснить ситуацию, чтобы убедиться, что происходящее в данный момент - это ошибка, а не акт агрессии. Вот, собственно, и все", - заявил Драгоне.