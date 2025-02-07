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Какие товары в Беларуси попали под новое госрегулирование цен?
Правительство Беларуси определило перечень товаров, цены на которые будут регулироваться госорганами при необходимости стабилизации ценовой ситуации. Постановление Совмина опубликовано на Национальном правом портале.
Например, в перечень включены товары, предназначенные для строительства, а также для производства стройматериалов. Регулировать будут цены на древесные топливные гранулы, производимые и реализуемые на внутреннем рынке организациями Минлесхоза. Минсельхозпрод будет регулировать стоимость экспортных товаров. Например, туши крупного рогатого скота, молоко и сливки, сыры и т. д.
Основные пункты документа вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.