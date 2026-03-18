Картун: В Беларуси увеличивается доля лиц, берущих кредиты в возрасте до 26 лет
Задолженность белорусов перед банками превысила 29 млрд белорусских рублей. Какова структура этой задолженности, то есть на что люди берут кредиты и в какой валюте, а также может ли объем потребительского кредитования угрожать финансовой стабильности страны, рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.
Чтобы понять, большая или маленькая задолженность в почти 30 млрд, необходимо сравнить макроэкономические показатели разных стран по отношению к ВВП. В Беларуси ВВП составляет порядка 286 млрд, а 30 млрд - кредит, и это чуть больше 10 %. "Соотношение доходов населения с годовыми доходами в номинале составляет около 180 млрд. У нас среднеевропейский уровень", - отметил гость ток-шоу.
Для сравнения: в США показатель долговой нагрузки составляет около 70 %, а в Беларуси - около 10 %. Кстати, чем беднее страна, тем меньше этот показатель.
"Из почти 30 млрд 61 % приходится на кредиты на недвижимость. Все остальное потребительские кредиты, внутри которых включена, например, покупка автомобиля", - поделился Андрей Картун.
К слову, овердрафты в белорусском государстве не пользуются большим спросом, насчитывается всего лишь 4-5 %, и их доля снижается. Еще один интересный факт, отметил Андрей Картун, - увеличение доли лиц, берущих кредиты в возрасте до 26 лет. Это специалисты связывают с появлением на рынке карт рассрочек, продуктов BNPL ("покупай сегодня, плати позже"). К такой системе подвязан карт-счет, и человек сам может выбрать рассрочку на 12 месяцев, 6 месяцев. И такая возможность среди поколения Z пользуется спросом.
Несмотря на рекордный уровень объемов потребительского кредитования в Беларуси по итогам 2025 года можно констатировать отсутствие угрозы финансовой стабильности.
Заместитель председателя правления Нацбанка объяснил, что при достижении долговой нагрузки в 100 % ВВП, возникает большая степень уязвимости. "Например, 10 % населения вдруг в силу каких-то причин потеряли работу и не могут обслуживать кредит. Это начинает влиять на финансовую систему, предприятие. Создается замкнутый круг. В нашей стране уровень долговой нагрузки находится в районе 10 %, и если даже что-то случится, экономика и финансовый сектор выдержат", - резюмировал Андрей Картун.