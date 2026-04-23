Кочанова: Товарооборот Беларуси со странами Латинской Америки вырос на 28 %

Товарооборот между Беларусью и странами Латинской Америки за 2025 год вырос на 28 %. Об этом во время встречи с делегацией ПАРЛАТИНО заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Куба, Бразилия, Венесуэла в списке стран, с которыми у Республики Беларусь налажено тесное экономическое взаимодействие. Но несмотря на достигнутые результаты партнерство важно укреплять. Для этого у сторон есть все возможности: между парламентом Беларуси и ПАРЛАТИНО сложились добрые и дружеские отношения, имеются политические взаимосвязи на высоком уровне.

В Совете Республики сегодня работает 5 групп дружбы по партнерству со странами Латинской Америки. Как отметила Наталья Кочанова, парламентарии должны активнее продвигать работу по линии молодежной и гуманитарной политики, а также женских организаций. А встречи на высоком уровне способствуют укреплению международных отношений, мира и безопасности.