3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Когда в Беларуси появится на 100 % отечественное авто
Белорусскому автопрому традиционно уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне. В конце января 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе вручения Знаков качества поставил задачу существенно повысить локализацию белорусских легковых автомобилей.
Когда с конвейера сойдет максимально белорусская легковушка, рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" директор совместного закрытого акционерного общества "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.
Вопрос локализации имеет две стороны медали. С одной стороны, покупатель автомобиля хочет качественные, но дешевые компоненты в машине. С другой стороны, конкурировать Беларуси, например, с тем же китайским автопромом, производящим миллионы авто, довольно сложно. Но эффект масштаба не менее важен с экономической точки зрения.
"Мы выбрали следующий путь обозначения критерия стопроцентной локализации. Сегодня легковой автомобиль - это программно-аппаратный комплекс, куда входят электронные блоки, программы, управляющие этим автомобилем. Если сможем на "БЕЛДЖИ" создать условия по центру разработки, который будет понимать алгоритмы обработки и программное обеспечение легкового автомобиля, тогда можно говорить о 100 % отечественном автомобиле, так как будем владеть "мозгами" этой легковушки. А закупить шины, стекла, аккумуляторы можем у кого захотим", - объяснил гость ток-шоу.
Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" согласился, что локализация включает в себя в том числе организацию производства компонентов, уровень добавленной стоимости, составляющей на территории Республики Беларусь или Союзного государства (у Беларуси и РФ единая промышленная политика). "Просто нужно проводить работы там, где можно достигнуть эффективности. А если цена и качество будут приемлемы, то это будет воспринято рынком", - добавил он.
Геннадий Свидерский:
"Мы запланировали в 2026 году сделать штамповочное производство легковых автомобилей. Это означает старт создания металлического листа и в конце полностью собранный автомобиль. Есть новые компоненты в процессе освоения. Но главным является инженерный центр по проектированию и производству легковых автомобилей - то, что должны создать вместе с БНТУ, БГУИР, Парком высоких технологий, чтобы понимать работу программно-аппаратного комплекса, называющийся легковым автомобилем".
В данном случае речь идет о технологических переделах, то есть при наличии собственных разработок Беларуси будет не очень принципиально расположение производства - будь оно здесь, в России или другой стране ЕАЭС. Главное - владение технологическими решениями, однако технологическая независимость до сих пор остается сложным процессом.
Главное фото: pexels.com