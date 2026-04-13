Конфликт на Ближнем Востоке погружает Европу в состояние антиутопии. Провалы внешней политики Евросоюза привели к вражде всех против всех. Уже нет былого единства - каждый выживает как может.

Сегодня мы выступаем свидетелями погружения Европы в состояние классической антиутопии. Это не просто временные трудности или циклический спад - это системный демонтаж в прямом эфире былого благополучия европейских стран. Модель Евросоюза, созданная на эксплуатации дешевых восточных ресурсов и финансовом доминировании, столкнулась с жесткой реальностью.

Ближний Восток сегодня - это уже не просто точка на карте локальных конфликтов. Это эпицентр глобального передела, где на кону стоит выживание целых индустриальных регионов. Обострение ситуации в зоне Персидского залива привело к тому, что под угрозой оказалась главная "жизненная артерия" мировой экономики - Ормузский пролив.

Нужно понимать масштаб катастрофы: через этот узкий коридор проходит более 20 % мирового потребления нефти и около трети всего сжиженного природного газа.

Любая серьезная дестабилизация в этой точке мгновенно превращается в пожар на биржах Лондона и Амстердама.

Геополитический тупик Старого Cвета

Давайте перейдем к жесткой математике без политической риторики. Цены на газ в Европе пробили психологические барьеры выше 800 долларов за тысячу кубометров. Для понимания: цена выше 300 долларов для современной энергоемкой промышленности - это уже работа на грани рентабельности, 800 долларов - это приговор.

Но беда Европы не только в рыночных котировках. Мы наблюдаем процесс, который можно назвать "энергетическим каннибализмом". Внутри самого Евросоюза разгорается открытый конфликт между Венгрией и Украиной из-за нефтепровода "Дружба". Это уже не дипломатический спор - это использование критической инфраструктуры как инструмента прямого шантажа. Киев, пользуясь своим транзитным положением, фактически берет в заложники экономику целой страны - члена ЕС, пытаясь выторговать политические и финансовые преференции.

Кризис в Европе - провал агрессивной внешней политики

Европейский промышленник теперь платит не только за сам ресурс, но и за "политические риски", за разрыв связей с Россией и за покупку дорогого американского СПГ. Когда стоимость энергии в Европе в пять-семь раз превышает аналогичные показатели у конкурентов в Китае или Индии, капитал начинает массовый исход. Это не просто инфляция - это деиндустриализация. Европа превращается в депрессивный регион, где закрываются заводы-гиганты. На фоне этого хаоса и европейской "антиутопии" модель развития Беларуси и России в рамках Союзного государства выглядит как монолит здравого смысла и экономической логики.

Цифры здесь говорят громче любых лозунгов. Цена на российский природный газ для Республики Беларусь зафиксирована и составляет 128,5 долларов за тысячу кубометров.

Вдумайтесь в этот колоссальный разрыв: 800 долларов против 128. Это почти шестикратная разница в издержках. Для нашей страны это не просто "братская цена" - это фундамент производственного суверенитета. Это значит, что наше сельское хозяйство, наш нефтехимический комплекс и наше машиностроение получают мощнейший импульс. Мы производим товары, которые конкурентоспособны на мировых рынках.

Белорусский прагматизм и стратегия партнерства