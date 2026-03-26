Контакт-центр ВТБ (Беларусь) обеспечил более 800 тыс. коммуникаций с клиентами в 2025 году
Контакт-центр ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года обработал более 800 тыс. телефонных взаимодействий с клиентами, обеспечив стабильную работу и высокий уровень доступности сервиса.
За год на единые телефоны банка поступило более 330 тыс. входящих звонков. Доля обработанных обращений на протяжении года достигала 98-99 %, что подтверждает стабильность операционных процессов.
Важную роль в обслуживании клиентов играют сервисы самообслуживания. В 2025 году более 45 тыс. запросов было обработано через сервис получения информации о ежемесячных платежах по кредитам, а свыше 44 тыс. клиентов воспользовались услугой заказа обратного звонка. Банк продолжает развивать цифровые каналы коммуникации. Клиентам доступны онлайн-чат на сайте, чат в VTB Online, а также наиболее популярные мессенджеры.
В 2025 году среднее время ожидания клиентом ответа банка в чатах составило 31 секунду.
"ВТБ (Беларусь) уделяет существенное внимание качеству предоставляемых услуг и сервисов, в том числе реализованных в дистанционных каналах. Обратная связь, получаемая от наших клиентов, - ценный источник для развития и улучшения продуктов и процессов банка. Клиенты все чаще взаимодействуют с банком дистанционно: обращаются в контакт-центр, оформляют продукты в VTB Online, общаются с нами в мессенджерах и чатах. Именно поэтому улучшение клиентского опыта в таких каналах - один из наших приоритетов развития. С декабря 2025 года внедрена возможность оценки консультации по итогам обращения клиентов в контакт-центр банка. Средняя оценка скорости соединения с оператором составила 4,89 балла, качества консультации - 4,96 балла. В 96,5 % случаев клиенты оценили, что их вопрос решен", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.