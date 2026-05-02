Крутой: Директива по всестороннему партнерству с Китаем будет наполнена конкретными делами
Завершается работа по подготовке Директивы Президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом в интервью заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Он отметил, что проект документа главой государства был направлен на доработку.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Наш мудрый Президент сказал: не спешите, дождитесь результатов двух сессий, посмотрите окончательные документы плана пятилетки Китая. Может быть, какие-то изменения произойдут именно в проектном наполнении, потому что у нас сейчас в республике такая тенденция и лозунг нашей пятилетки - "Время конкретных дел". И Президент эту линию четко обозначил и очень последовательно проводит в жизнь. Все программные документы, которые являются фактически документами, реализующими основные направления, заложенные в базовой пятилетке, должны быть максимально конкретными. По сути, это только проектное наполнение, это никакой воды, это конкретное предприятие, инвестиции, источники, количество создаваемых высокоэффективных рабочих мест и сроки, сроки и ответственные".
Такой подход, по словам Дмитрия Крутого, импонирует и китайской стороне. Тщательное прогнозирование позволяет реализовать все договоренности. Директива о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества требует кропотливой подготовки от госорганов.