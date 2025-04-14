Кухарев отметил, что в Минске выдерживаются темпы экономического развития

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Темпы экономического развития Минска за первые два месяца 2025 года выдерживаются, несмотря на высокую базу прошлого года. Об этом во время доклада Президенту Беларуси заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

Владимир Кухарев начал с вопросов экономики, которые назвал фундаментом развития города. По словам председателя Мингорисполкома, в прошлом году были достигнуты определенные результаты, а также было обеспечено выполнение всех доведенных показателей.

"В этом году мы стараемся не снижать динамику. По итогам первых двух месяцев можно сказать, что темп выдерживается, несмотря на высокую базу прошлого года", - сказал Владимир Кухарев. По словам председателя Мингорисполкома, ВРП за два месяца составил 106,4 %. "Мы думаем, что такой процент надо удерживать", - добавил он.

Индекс промышленного производства составил 108,9 %, розничный товарооборот - 113 %. Говоря про показатель розничного товарооборота, Владимир Кухарев отметил: "Это говорит о том, что население располагает деньгами и может закупить товары". Показатель оптового товарооборота - 106,8 %.