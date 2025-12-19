"Лакомый кусок для американского бизнеса": почему удобрения из Беларуси могут быть интересны США

Экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью" прокомментировал перспективы сотрудничества Беларуси и США после частичного снятия санкций, подчеркнув взаимную выгоду и потенциал для привлечения американских инвестиций в калийную отрасль.

"Снятие санкций с калийных удобрений - это уже шаг второй. Первым шагом было снять санкции с "Белавиа". И, в принципе, эта дорога будет иметь продолжение. Я думаю, что сейчас вопрос в том, как реализовать эти шаги в правильном направлении", - отметил Георгий Гриц.

По его словам, логистика остается вызовом из-за позиции Литвы. "Потому что те же калийные удобрения, если говорить об оптимизации бизнес-процессов, идут через литовский порт. Литовская сторона пока этот вопрос поставила на паузу. Она ссылается на Брюссель, на Евросоюз, мол, санкции не мы принимаем. Поэтому с этой точки зрения надо искать какой-то баланс интересов", - пояснил аналитик.

Он подчеркнул интересы американской стороны: "Вот давайте, может быть, поднимем вопрос интересов американской стороны. Калийное удобрение - это все-таки ресурс для повышения урожайности. Сельское хозяйство для Соединенных Штатов Америки - это один из драйверов. Иногда складывается такое впечатление, что это инновационная страна, они все делают какие-то искусственные интеллекты. Но на данный момент экспортный бюджет формируют сельское хозяйство, промышленность в меньшей степени.

Поэтому вопрос урожайности, вопрос дохода фермерства - это вопрос, переходящий из экономической плоскости в политическую. Тем более что на кону выборы в Соединенных Штатах, в Палату представителей. Георгий Гриц

Эксперт предложил активную роль администрации Трампа и привлечение американских инвесторов. "Поэтому, мне кажется, надо сделать так, чтобы более активную роль в реализации этих договоренностей играло американское правительство, администрация президента Дональда Трампа. Но этот вопрос опять надо рассматривать вдолгую. Ну, например, вопрос участия американских профильных компаний как инвесторов, а эти компании имеют определенные компетенции. На глобальном рынке по добыче калийных удобрений США входят в топ-10. Конечно, это не топ-3, куда входит Беларусь, не топ-5, но в топ-10 входят, - обозначил он. - И внутренних ресурсов для повышения своего статуса в этом рейтинге сегодня в США нет. И на глобальном рынке не готовы привлекать американские компании. США рассорились с Канадой, с Израилем серьезные вопросы, ФРГ тоже вряд ли пустит американский бизнес, исходя из конфликта интересов".

Георгий Гриц видит потенциал в совместных проектах: "С этой точки зрения, мне кажется, проект расширения добычи калийных удобрений в Беларуси может быть лакомым кусочком, в хорошем смысле, взаимовыгодным. Сегодня мы добываем под Солигорском калийные соли, это устойчивый бизнес. Еще недавно, пару лет назад, комбинат там давал доход от экспорта более 1 млрд долларов, сейчас - где-то в районе 700-500 млн долларов, но тоже весомая сумма. У нас есть второй проект. В прошлом году из этого проекта - ГОК (горно-обогатительного комбината) ушел российский соинвестор. Ушел по причине именно санкционной политики, он не видел логистику. С этой точки зрения, имеет смысл выстроить бизнес-процесс с привлечением иностранных инвесторов.

Георгий Гриц:

"И если придет американский бизнес, он автоматически, у меня нет сомнения, решит вопрос и с Литвой, и с Евросоюзом. Никто из этих стран, которые находятся под внешним управлением администрации президента США, не будет с ними конфликтовать. Это выгодно и Республике Беларусь. Мы получаем доход от Клайпеды, потому что мы там соинвесторы (30 %), и получаем доход от экспорта наших удобрений, налоги и так далее и тому подобное. Мне кажется, этот бизнес, эта схема имеет право на жизнь".

Аналитик также связал заинтересованность США в сотрудничестве с глобальными вызовами. "Другой вопрос, что сегодня для Америки и для простых американцев важно показать Америку как некого спонсора безопасности и решения глобальных проблем. И с этой точки зрения, те же калийные удобрения являются весомым фактором в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Миллионы людей, десятки миллионов, и по некоторым оценкам это порядка 1,5 млрд населения, в основном в Латинской Америке и в странах Центральной Африки, живут ниже уровня бедности, фактически существуют. И когда Трамп говорит: мы решили не только наши внутренние проблемы, а решили вопрос глобальной продовольственной безопасности - имидж как миротворца усиливается", - заключил Георгий Гриц.