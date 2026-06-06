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Последняя муза Мулявина: расскажем об актрисе Светлане Пенкиной
6 июня 75 лет исполнилось бы актрисе Светлане Пенкиной. Она стала известна благодаря съемкам в советском фильме "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого. Но в жизни главной ролью для Светланы стала роль супруги песняра Владимира Мулявина.
Расскажем об одной из самых красивых актрис Советского Союза.
Она могла стать главной примой советского экрана, но выбрала роль музы Владимира Мулявина.
Оставив кинокарьеру, Светлана Пенкина посвятила себя мужу, а после его ухода сохранила память о нем.
Светлана Александровна - дочь кадрового советского офицера, дослужившегося до звания полковника. В семье царила железная дисциплина. Школьные годы прошли в постоянных переездах: Германия, Венгрия. Отец мечтал о серьезной профессии для дочери, но у юной Светы на этот счет были свои, куда более романтичные, планы.
Обладательнице математического склада ума прочили физмат, но медалистка поступила в белорусскую "театралку". Студентка стала звездой Союза. Ее утвердили на роль в культовой советской эпопее "Хождение по мукам". Режиссер Ордынский искал аристократизм, и он его нашел. Тогда Светлана Пенкина переживала сложный период. Ее маму парализовало после аварии. Семейная драма отразилась на лице актрисы подлинной неактерской болью. Катя Булавина стала самым ярким кинообразом в фильмографии Пенкиной. И когда впоследствии ее называли актрисой одной роли, она отвечала: одной, но какой! Съемки в 13-серийном фильме "Хождение по мукам" длились несколько лет и стали дипломной работой для Светланы.
После премьеры Светлану Пенкину официально признали одной из самых красивых женщин Советского Союза. В 1981 году на большие экраны вышла музыкальная комедия "Берегите женщин", где артистке досталась роль Оли, харизматичного волевого боцмана женского экипажа. Картина стала хитом проката. К слову, саундтрек к кинофильму написал Юрий Антонов. Тогда маэстро дебютировал как кинокомпозитор.
Со своим будущим супругом, создателем легендарных "Песняров" Владимиром Мулявиным, Светлана познакомилась в студии звукозаписи. Она зашла туда для озвучки реплики, а музыканты в соседнем павильоне записывали новый альбом. Однако встреча оказалась мимолетной, после нее судьба развела их еще на долгие три года. Вторая встреча произошла в Гродно, куда Светлана приехала навестить отца, а "Песняры" прибыли с гастролями. Придя на выступление ансамбля, актриса взглянула на Мулявина другими глазами. Она увидела на сцене не просто эстрадного певца, а гениального режиссера и композитора, создающего масштабные песенные спектакли.
В 1982 году у пары родился сын Валерий. Из востребованной актрисы и первой красавицы Союза Пенкина превратилась, как всем тогда казалось, в тень гения. Но какую! Светлана освоила профессию личного гримера Мулявина, саморучно оформляла программы для концертов. Пенкина фактически стала режиссером его быта. К слову, музыканты недолюбливали Светлану Александровну за, как им казалось, строгий нрав.
Несмотря на нарастающий кризис 90-х годов, Мулявин при поддержке супруги успел создать еще один неоспоримый шедевр - программу "Вянок" на стихи Максима Богдановича. Она стала лебединой песней того самого мулявинского духа "Песняров".
Когда Владимира Георгиевича не стало, по указу Президента в Минске открыли музей Владимира Мулявина, который возглавила Светлана Александровна. Туда она передала личные вещи мужа, его сценические костюмы, черновики песен и гитары.
Сама актриса скончалась на 65-м году жизни. Светлана Александровна ушла из жизни как Мулявина-Пенкина и последняя муза песняра.