Последняя муза Мулявина: расскажем об актрисе Светлане Пенкиной

6 июня 75 лет исполнилось бы актрисе Светлане Пенкиной. Она стала известна благодаря съемкам в советском фильме "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого. Но в жизни главной ролью для Светланы стала роль супруги песняра Владимира Мулявина.

Расскажем об одной из самых красивых актрис Советского Союза.

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Она могла стать главной примой советского экрана, но выбрала роль музы Владимира Мулявина.

Оставив кинокарьеру, Светлана Пенкина посвятила себя мужу, а после его ухода сохранила память о нем.

Светлана Александровна - дочь кадрового советского офицера, дослужившегося до звания полковника. В семье царила железная дисциплина. Школьные годы прошли в постоянных переездах: Германия, Венгрия. Отец мечтал о серьезной профессии для дочери, но у юной Светы на этот счет были свои, куда более романтичные, планы.

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Обладательнице математического склада ума прочили физмат, но медалистка поступила в белорусскую "театралку". Студентка стала звездой Союза. Ее утвердили на роль в культовой советской эпопее "Хождение по мукам". Режиссер Ордынский искал аристократизм, и он его нашел. Тогда Светлана Пенкина переживала сложный период. Ее маму парализовало после аварии. Семейная драма отразилась на лице актрисы подлинной неактерской болью. Катя Булавина стала самым ярким кинообразом в фильмографии Пенкиной. И когда впоследствии ее называли актрисой одной роли, она отвечала: одной, но какой! Съемки в 13-серийном фильме "Хождение по мукам" длились несколько лет и стали дипломной работой для Светланы.

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После премьеры Светлану Пенкину официально признали одной из самых красивых женщин Советского Союза. В 1981 году на большие экраны вышла музыкальная комедия "Берегите женщин", где артистке досталась роль Оли, харизматичного волевого боцмана женского экипажа. Картина стала хитом проката. К слову, саундтрек к кинофильму написал Юрий Антонов. Тогда маэстро дебютировал как кинокомпозитор.

Со своим будущим супругом, создателем легендарных "Песняров" Владимиром Мулявиным, Светлана познакомилась в студии звукозаписи. Она зашла туда для озвучки реплики, а музыканты в соседнем павильоне записывали новый альбом. Однако встреча оказалась мимолетной, после нее судьба развела их еще на долгие три года. Вторая встреча произошла в Гродно, куда Светлана приехала навестить отца, а "Песняры" прибыли с гастролями. Придя на выступление ансамбля, актриса взглянула на Мулявина другими глазами. Она увидела на сцене не просто эстрадного певца, а гениального режиссера и композитора, создающего масштабные песенные спектакли.

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В 1982 году у пары родился сын Валерий. Из востребованной актрисы и первой красавицы Союза Пенкина превратилась, как всем тогда казалось, в тень гения. Но какую! Светлана освоила профессию личного гримера Мулявина, саморучно оформляла программы для концертов. Пенкина фактически стала режиссером его быта. К слову, музыканты недолюбливали Светлану Александровну за, как им казалось, строгий нрав.

Несмотря на нарастающий кризис 90-х годов, Мулявин при поддержке супруги успел создать еще один неоспоримый шедевр - программу "Вянок" на стихи Максима Богдановича. Она стала лебединой песней того самого мулявинского духа "Песняров".

Когда Владимира Георгиевича не стало, по указу Президента в Минске открыли музей Владимира Мулявина, который возглавила Светлана Александровна. Туда она передала личные вещи мужа, его сценические костюмы, черновики песен и гитары.