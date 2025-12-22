Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лекарства из Китая начали продавать через белорусскую биржу

Через белорусскую биржу начали продавать лекарства из Китая. Сделку заключили в секции промышленных и потребительских товаров. Ее предметом стала пробная партия антибиотика для лечения бактериальных инфекций. Покупатель - один из крупнейших производителей медицинских препаратов в Беларуси.

В целом по итогам 11 месяцев 2025 года биржевой товарооборот китайских компаний на универсальной товарной бирже превысил 135,5 млн долларов, что на 8 % больше, чем за аналогичный период 2024-го.

