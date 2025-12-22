Лекарства из Китая начали продавать через белорусскую биржу

Через белорусскую биржу начали продавать лекарства из Китая. Сделку заключили в секции промышленных и потребительских товаров. Ее предметом стала пробная партия антибиотика для лечения бактериальных инфекций. Покупатель - один из крупнейших производителей медицинских препаратов в Беларуси.