Леонтьева: В Беларуси больше 80 % - это франшизы с небольшими инвестициями до 15-20 тыс. рублей

Купить готовый бренд и проверенные технологии или годами набивать собственные шишки? Франчайзинг в Беларуси за последние годы вырос из экзотики в реальный инструмент масштабирования бизнеса. В нашей стране зарегистрировано более тысячи договоров франчайзинга, и это только вершина айсберга. Насколько прозрачны правила игры на этом рынке? Как защитить товарный знак от копирования? Нужны ли изменения в законодательстве? И почему франшиза - это не гарантия прибыли, а жесткая дисциплина?

О перспективах развития рынка готовых решений в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

председатель ассоциации "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева

"Франчайзинг - это способ организации бизнеса. Когда на рынке есть успешная компания со своим именем, продуктом, технологиями, и она передает право предпринимателю или другой компании, передает право работать под своим именем, используя свои знания, опыт, а также оказывая поддержку и обучение", - дала справку председатель ассоциации "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева.

"Это такой очень хороший способ для масштабирования бизнеса и распространения этого бизнеса, в том числе и в регионах нашей страны. Это важный инструмент для распространения высоких стандартов бизнеса, в том числе и в регионах, в том числе и в сельской местности", - добавила член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Юлия Волкова.

член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Юлия Волкова

Видов франчайзинга много. Чем отличаются различные виды франшиз, которые существуют, в каких сферах они пользуются наибольшим спросом, рассказала Ольга Леонтьева. По ее словам, во всем мире больше всего с помощью франшиз масштабируются бизнесы в сфере торговли и общественного питания. "Просто потому что создать одно и то же кафе с одинаковым уровнем качества проще, чем построить два одинаковых завода. Поэтому на первом месте в нашей стране франшизы в сфере общественного питания, затем в сфере розничной торговли, услуг для населения, потом около 4 % - услуги для бизнеса и совсем немного франшиз в сфере производства", - перечислила она.

В Беларуси за 20 лет наибольшее количество договоров (чуть более половины), это, конечно же, розничная торговля, добавил генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман. "Практически треть составляет общественное питание и чуть менее 20 % - это услуги. Различные услуги, начиная от парикмахерских, косметических, заканчивая услугами в сфере здоровья, спа-центры, фитнес-центры и так далее", - отметил он.

Франшизы делят по видам деятельности и по сумме инвестиций. "Это как раз и есть те 2 критерия, по которым предприниматели ищут для себя франшизу в каталогах, на выставках. То есть, сколько инвестиций требуется для того, чтобы создать этот бизнес, в какой сфере. В общем мы рекомендации по выбору предпринимателям даем, основываясь на анализе активов, которые у них есть, и той отрасли, той области, в которой они хотели бы реализоваться", - пояснила председатель ассоциации "Белфранчайзинг".

Ольга Леонтьева:

"В Беларуси на сегодняшний день можно найти франшизы практически в любом направлении бизнеса и на любой кошелек. Но больше 80 % это франшизы с небольшими инвестициями до 15-20 тыс. рублей. То есть большая часть сделок, которые заключаются, происходит именно в этом сегменте. Хотя есть и большие, миллионные контракты".

Простыми словами - это модель осуществления предпринимательской деятельности, когда человеку не приходится набивать собственные шишки, приходить к каким-то рецептам, технологиям самостоятельно. По сути, франшиза - это готовый рецепт бизнеса, предприниматель его приобретает, возможно, получает товарный знак, получает технологические решения, вывески, рекламу, узнаваемость бренда и начинает осуществлять свою предпринимательскую деятельность.

Тема развития деловой инициативы и создания комфортной среды для бизнеса неизменно остается в поле зрения нашего Президента. Ведь именно предприниматели во многом формируют гибкость нашей экономики.