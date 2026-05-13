Леонтьева: В Беларуси больше 80 % - это франшизы с небольшими инвестициями до 15-20 тыс. рублей

Купить готовый бренд и проверенные технологии или годами набивать собственные шишки? Франчайзинг в Беларуси за последние годы вырос из экзотики в реальный инструмент масштабирования бизнеса. В нашей стране зарегистрировано более тысячи договоров франчайзинга, и это только вершина айсберга. Насколько прозрачны правила игры на этом рынке? Как защитить товарный знак от копирования? Нужны ли изменения в законодательстве? И почему франшиза - это не гарантия прибыли, а жесткая дисциплина?

О перспективах развития рынка готовых решений в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

"Франчайзинг - это способ организации бизнеса. Когда на рынке есть успешная компания со своим именем, продуктом, технологиями, и она передает право предпринимателю или другой компании, передает право работать под своим именем, используя свои знания, опыт, а также оказывая поддержку и обучение", - дала справку председатель ассоциации "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева.

"Это такой очень хороший способ для масштабирования бизнеса и распространения этого бизнеса, в том числе и в регионах нашей страны. Это важный инструмент для распространения высоких стандартов бизнеса, в том числе и в регионах, в том числе и в сельской местности", - добавила член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Юлия Волкова.

Видов франчайзинга много. Чем отличаются различные виды франшиз, которые существуют, в каких сферах они пользуются наибольшим спросом, рассказала Ольга Леонтьева. По ее словам, во всем мире больше всего с помощью франшиз масштабируются бизнесы в сфере торговли и общественного питания. "Просто потому что создать одно и то же кафе с одинаковым уровнем качества проще, чем построить два одинаковых завода. Поэтому на первом месте в нашей стране франшизы в сфере общественного питания, затем в сфере розничной торговли, услуг для населения, потом около 4 % - услуги для бизнеса и совсем немного франшиз в сфере производства", - перечислила она.

В Беларуси за 20 лет наибольшее количество договоров (чуть более половины), это, конечно же, розничная торговля, добавил генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман. "Практически треть составляет общественное питание и чуть менее 20 % - это услуги. Различные услуги, начиная от парикмахерских, косметических, заканчивая услугами в сфере здоровья, спа-центры, фитнес-центры и так далее", - отметил он.

Франшизы делят по видам деятельности и по сумме инвестиций. "Это как раз и есть те 2 критерия, по которым предприниматели ищут для себя франшизу в каталогах, на выставках. То есть, сколько инвестиций требуется для того, чтобы создать этот бизнес, в какой сфере. В общем мы рекомендации по выбору предпринимателям даем, основываясь на анализе активов, которые у них есть, и той отрасли, той области, в которой они хотели бы реализоваться", - пояснила председатель ассоциации "Белфранчайзинг".

Ольга Леонтьева:

"В Беларуси на сегодняшний день можно найти франшизы практически в любом направлении бизнеса и на любой кошелек. Но больше 80 % это франшизы с небольшими инвестициями до 15-20 тыс. рублей. То есть большая часть сделок, которые заключаются, происходит именно в этом сегменте. Хотя есть и большие, миллионные контракты".

Простыми словами - это модель осуществления предпринимательской деятельности, когда человеку не приходится набивать собственные шишки, приходить к каким-то рецептам, технологиям самостоятельно. По сути, франшиза - это готовый рецепт бизнеса, предприниматель его приобретает, возможно, получает товарный знак, получает технологические решения, вывески, рекламу, узнаваемость бренда и начинает осуществлять свою предпринимательскую деятельность.

Тема развития деловой инициативы и создания комфортной среды для бизнеса неизменно остается в поле зрения нашего Президента. Ведь именно предприниматели во многом формируют гибкость нашей экономики.

"Частный бизнес занимает немалую долю в белорусской экономике. Негосударственный сектор формирует половину ВВП, обеспечивает 37 % промышленного производства. Именно на него приходится треть инвестиций. Поэтому развитие комфортной бизнес-среды - один из приоритетов государственной экономической политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

