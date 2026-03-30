Лесхозы Минской области планируют заготовить около 4 тыс. т березового сока

Стартовал сезон заготовки березового сока. Первыми в Минской области сбор начали Молодечненский и Солигорский районы.

Всего лесхозы региона планируют заготовить около 4 тыс. т природного полезного продукта.

Подсочку деревьев ведут прежде всего на участках, где в ближайшие 5 лет ожидается плановая вырубка.

Литр березового сока в лесничествах стоит 42 копейки, на локациях в районах - 48. В столице - 55 копеек.

