Лесхозы Витебской области в 2026 году планируют заготовить более 850 т березового сока

Сезон сбора березового сока открыт. Благодаря теплой погоде в 2026 году он стартовал раньше обычного.

К заготовке витаминного напитка приступили на севере страны. В планах на этот сезон собрать более 850 тонн сока. В числе первых - Лосвидское лесничество. Чтобы не навредить березам, при подсочке соблюдают все технологии. Для заготовки используют исключительно здоровые деревья.

"Обследуем деревья и подсачиваем их. Подрезаем бензопилой - заготовка в промышленных целях - разрешено делать надрезы. Диаметр березы берем не менее 24. Соответственно, подсачиваем там пакет. При плюсовой температуре ночью сокодвижение не прекращается, круглые сутки идет. Соответственно, набирается объем", - рассказал Алексей Липчанский - лесничий Лосвидского опытно-производственного лесничества.

Татьяна Иванченко, заместитель руководителя организации по идеологической работе Витебского лесхоза:

"Сезон продажи продлится до тех пор, пока будет идти сок, пока наша природа будет радовать нас этими погодными условиями. Люди разнообразно его употребляют. И в лечебных целях, и в профилактических, и просто балуют себя этим природным, богатым на витамины продуктом. Поэтому он очень популярен, пользуется спросом".