Льготы на проезд между Беларусью и Россией могут появиться для граждан двух стран

Вопрос, который поднимался 2 февраля в Москве на заседании Совета Министров Союзного государства, - улучшение транспортной доступности.

Предполагается, что льготные категории граждан Беларуси и России получат право на бесплатный проезд на всем пути следования поезда. А для некоторых станут действовать существенные скидки в электричках приграничных регионов двух стран.