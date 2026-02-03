3.73 BYN
Льготы на проезд между Беларусью и Россией могут появиться для граждан двух стран
Автор:Редакция news.by
Вопрос, который поднимался 2 февраля в Москве на заседании Совета Министров Союзного государства, - улучшение транспортной доступности.
Предполагается, что льготные категории граждан Беларуси и России получат право на бесплатный проезд на всем пути следования поезда. А для некоторых станут действовать существенные скидки в электричках приграничных регионов двух стран.
