Лукашевич: Беларусь входит в тройку мировых лидеров по производству калийных удобрений

На деловом форуме "Беларусь - Африка" первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич отметил, что Беларусь сумела сохранить стабильные поставки в ряд государств, несмотря на ограничения. Дипломат напомнил: страна входит в тройку мировых лидеров по производству удобрений.

"Безусловно, Беларусь является крупнейшим производителем калийных удобрений и входит в тройку лидеров. Имеющиеся сложности с поставками нашей продукции общеизвестны. Как известны и те результаты, тихие успехи, которые позволяют нам продолжить поставки калийных удобрений в ряд стран, где в них есть первоочередная необходимость".