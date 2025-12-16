3.68 BYN
Лукашевич: Беларусь входит в тройку мировых лидеров по производству калийных удобрений
Беларусь укрепляет диалог с Африкой. В повестке - обсуждение поставок калийных удобрений на фоне снятия американских санкций.
На деловом форуме "Беларусь - Африка" первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич отметил, что Беларусь сумела сохранить стабильные поставки в ряд государств, несмотря на ограничения. Дипломат напомнил: страна входит в тройку мировых лидеров по производству удобрений.
Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
"Безусловно, Беларусь является крупнейшим производителем калийных удобрений и входит в тройку лидеров. Имеющиеся сложности с поставками нашей продукции общеизвестны. Как известны и те результаты, тихие успехи, которые позволяют нам продолжить поставки калийных удобрений в ряд стран, где в них есть первоочередная необходимость".