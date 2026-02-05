МАРТ прокомментировал перенос сроков повышения тарифов на ЖКУ

В результате устойчиво низких температур в январе на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, тепловой, электрической энергии и природного газа на 45 % больше, чем в декабре 2025-го. Это могло привести к значительному увеличению платежей для населения. Принятое решение направлено на то, чтобы смягчить влияние сезонных факторов и не допустить резкого роста расходов граждан на оплату ЖКУ.

"Я думаю, что уже для всех белорусов стало абсолютно привычным повышение цен в два этапа в рамках 550-го указа Президента - с 1 января и с 1 июня. При этом в нынешнем году решением главы государства по предложению правительства принят такой беспрецедентный шаг установления этих тарифов не с 1 января, как планировалось, а с 1 марта. Я хочу подчеркнуть, что двухэтапность сохранится, и с 1 марта повысятся только те тарифы, которые планировались с 1 января. А тарифы на тепло, горячее водоснабжение, как и планировалось ранее, повысятся с 1 июня. Оплата коммунальных услуг, естественно, вырастет, но будет связана только с объемами потребления и уж никак не будет связана с ростом тарифов".