МАЗ изготовил 35-тысячную единицу пассажирской техники

Юбилейная, 35-тысячная единица пассажирской техники изготовлена на Минском автомобильном заводе. Им стал автобус МАЗ-216 особо большой вместимости, который уже вышел на маршруты в Мозыре.

Главная черта техники - 18-метровая длина и сочлененная конструкция с "гармошкой". Двигатель установлен во второй секции. Это позволяет увеличить пассажировместимость. Все автобусы оснащены системами видеонаблюдения и кондиционирования.

Главный козырь завода сегодня - это электротранспорт. Результат превзошел ожидания. Запас хода - не менее 240 км. Это позволяет заряжать автобусы только ночью, экономя на инфраструктуре. Так, ровно год назад МАЗ завершил поставку крупной партии таких электробусов в Санкт-Петербург.