Министерство сельского хозяйства Беларуси перешло на усиленный режим работы из-за сильных морозов
В сложнейших погодных условиях, вызванных сильными морозами, Министерство сельского хозяйства и продовольствия перешло на режим усиленной работы.
Во всех регионах Беларуси организованы круглосуточные выездные рейды: работники центрального аппарата Минсельхозпрода, председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполкомов и специалисты районных управлений находятся непосредственно на сельхозобъектах, проверяя условия содержания скота, обеспечение кормами, работу систем отопления и водоснабжения.
Сохранность животных - приоритет номер один. Такую задачу поставил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Юрий Горлов, который 31 января ознакомился с условиями содержания телят в животноводческих комплексах Ушачского района.
Глава ведомства проверил: обеспечено ли утепление помещений, подогрев воды для поения, своевременное кормление и ветеринарный контроль - все, что напрямую влияет на хорошее состояние молодняка и сохранность поголовья в экстремальные холода.