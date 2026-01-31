Министерство сельского хозяйства Беларуси перешло на усиленный режим работы из-за сильных морозов

В сложнейших погодных условиях, вызванных сильными морозами, Министерство сельского хозяйства и продовольствия перешло на режим усиленной работы.

Во всех регионах Беларуси организованы круглосуточные выездные рейды: работники центрального аппарата Минсельхозпрода, председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполкомов и специалисты районных управлений находятся непосредственно на сельхозобъектах, проверяя условия содержания скота, обеспечение кормами, работу систем отопления и водоснабжения.

Сохранность животных - приоритет номер один. Такую задачу поставил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Юрий Горлов, который 31 января ознакомился с условиями содержания телят в животноводческих комплексах Ушачского района.