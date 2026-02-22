Минпром: Беларусь в 2026-м намерена расширить кооперацию с Ираном и Африкой

Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, в какие новые страны намерена зайти Беларусь со своей продукцией в 2026 году.

Собеседник констатировал определенные сложности с заходом на мировые рынки, но, несмотря на препятствия, представляет интерес для Беларуси, во-первых, иранский рынок. В декабре 2025 года Андрей Кузнецов посещал Исламскую Республику Иран, где встречался со своим коллегой Сейедом Мохаммадом Атабаком. Тогда Беларусь и Иран поставили задачу снять барьеры в поставках продукции Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода. И это первый шаг расширения сотрудничества. К слову, Беларусь неплохо присутствует в Иране с другой техникой.

Во-вторых, планируется масштабировать работу на африканском рынке. Министр промышленности Беларуси заметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко правильно делает акцент на данном континенте, ведь кто сегодня будет иметь туда заход, у того будет будущее.

Андрей Кузнецов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06561d92-b017-4d42-aa43-b4b888ec4dcc/conversions/aba26105-20ae-4a06-b20e-8ad9a4adea8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06561d92-b017-4d42-aa43-b4b888ec4dcc/conversions/aba26105-20ae-4a06-b20e-8ad9a4adea8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06561d92-b017-4d42-aa43-b4b888ec4dcc/conversions/aba26105-20ae-4a06-b20e-8ad9a4adea8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06561d92-b017-4d42-aa43-b4b888ec4dcc/conversions/aba26105-20ae-4a06-b20e-8ad9a4adea8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В 2025-м я побывал не в одной африканской стране. Но больше запомнилось Зимбабве. Это не та страна, которую нам показывают по телевизору, лет через 15-20 это будет современная Африка, которая будет брать у Беларуси не только технику, но и технологии, хотя делает она уже это и сейчас", - рассказал Андрей Кузнецов.