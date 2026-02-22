3.73 BYN
Минпром: Беларусь в 2026-м намерена расширить кооперацию с Ираном и Африкой
Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, в какие новые страны намерена зайти Беларусь со своей продукцией в 2026 году.
Собеседник констатировал определенные сложности с заходом на мировые рынки, но, несмотря на препятствия, представляет интерес для Беларуси, во-первых, иранский рынок. В декабре 2025 года Андрей Кузнецов посещал Исламскую Республику Иран, где встречался со своим коллегой Сейедом Мохаммадом Атабаком. Тогда Беларусь и Иран поставили задачу снять барьеры в поставках продукции Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода. И это первый шаг расширения сотрудничества. К слову, Беларусь неплохо присутствует в Иране с другой техникой.
Во-вторых, планируется масштабировать работу на африканском рынке. Министр промышленности Беларуси заметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко правильно делает акцент на данном континенте, ведь кто сегодня будет иметь туда заход, у того будет будущее.
"В 2025-м я побывал не в одной африканской стране. Но больше запомнилось Зимбабве. Это не та страна, которую нам показывают по телевизору, лет через 15-20 это будет современная Африка, которая будет брать у Беларуси не только технику, но и технологии, хотя делает она уже это и сейчас", - рассказал Андрей Кузнецов.
Напомним, что первым этапом в сотрудничестве с Африкой стали поставки техники, формирование сервисных центров, обеспечение запчастями. Сейчас, по словам главы ведомства, уже пришли и к созданию совместных производств и передаче технологий. "Наблюдается развитие экономики, промышленности через совместные предприятия. Основная цель на 2026 год, как и на всю пятилетку, - активная работа в Африке. Думаю, у Беларуси там все должно получиться успешно", - выразил позитивное мнение Андрей Кузнецов.