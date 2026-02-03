Минсельхозпрод Беларуси: в 2025 году экспорт продовольствия достиг рекордные 10 млрд долларов

Белорусский агропром вновь оказался в центре внимания - и на этот раз повод действительно исторический. Для суверенной Беларуси это не просто цифра, а символ экономической устойчивости и стратегической дальновидности.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило: по итогам 2025 года экспорт продовольствия и сельхозсырья достиг рекордные 10 млрд долларов. Страна впервые вышла на столь высокий показатель, укрепив статус надежного и предсказуемого поставщика на мировом рынке.

Четверть всего товарного экспорта сегодня формирует именно продовольственная продукция, и это превращает агропромышленный комплекс в один из ключевых локомотивов экономики.

Молочная отрасль, традиционный флагман белорусского экспорта, удерживает лидерство с долей 40 %. Мясная продукция уверенно занимает вторую позицию - 19 %, демонстрируя, что белорусские предприятия научились конкурировать не только ценой, но и качеством, и технологичностью. Обе отрасли показывают, что белорусские предприятия способны выступать на глобальном уровне без скидок на "сложные условия".

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Cанкции принимались из расчета на короткую перспективу, мол, мы против России и Беларуси выдвинем какие-то санкции, они быстренько сломаются, и мы войдем со своими требованиями. А получилось ровно наоборот. Ни Россия, ни Беларусь не сломались, санкционные режимы нас в целом объективно укрепили, а вот в европейской экономике вещи происходят ужасные. Я уж не беру сейчас Литву, извините, небольшое достижение - обогнать литовскую экономику. Я беру Германию. Германия сейчас имеет феноменально слабую, разбалансированную экономику. С точки зрения макроэкономических показателей Республика Беларусь гораздо лучше выглядит".

Белорусские товары сегодня поставляются в 116 стран мира. География закономерно расширяется, потому что растет спрос. Особенно в СНГ, Азии и странах дальней дуги - там, где ценят качество, а не политические лозунги. И вот здесь контраст становится особенно ярким.

Евросоюз, вводя санкции, рассчитывал ударить по Беларуси, но в итоге ударил по себе. Рост цен, дефицит отдельных категорий, логистический хаос - все это стало реальностью европейского рынка. Беларусь же использовала ситуацию как трамплин: переориентировала экспорт, укрепила связи с новыми партнерами, ускорила модернизацию производств. Пока в Брюсселе писали очередные "пакеты санкций", Минск подписывал контракты.

Юлия Абухович, экономист, аналитик, начальник образовательного центра "Аксиос" ОАО "Гипросвязь":

"Мы понимаем, что мы мало открытая экономика, что доля экспорта в нашей экономике очень большая, и все, что мы зарабатываем за счет экспорта, - это наши доходы. Более того, у нас огромное количество социальных программ -все-таки социально ориентированная экономика. Для того, чтобы поддерживать социальные программы (это тоже колоссальные вложения и ресурсы), нам и на это надо зарабатывать деньги. Ну и к тому же Республика Беларусь зарекомендовала себя как очень надежный, качественный партнер. Мы выстраиваем очень грамотные отношения с нашими потенциальными и уже действующими партнерами. Мы очень эффективно работаем в рамках Союзного государства".

Беларусь является признанным мировым экспортером молочной продукции. По данным мировой торговли (за исключением внутреннего товарооборота между странами ЕС), Беларусь стабильно входит в число лидеров по ключевым позициям: сгущенное молоко и сухая молочная сыворотка, сыры, сливочное масло.

На фоне белорусских успехов европейский агросектор переживает далеко не лучшие времена. Экологи бьют тревогу: в яблоках из Польши, Франции и Италии обнаруживаются повышенные концентрации пестицидов - иногда целый химический "коктейль".